FED Tassi Fermi. Peggiorano proiezioni Pil e Disoccupazione

Tassi invariati come da attese, l'evento di questa sera erano sicuramente le proiezioni economiche, il famigerato "dot-plot" che viene aggiornato dopo la riunione di metá marzo con delle nuove proiezioni economiche. In conferenza stampa Powell si mostra come al solito fiducioso sull'economia Usa e non mostra alcun segno di preoccupazione di fronte alle domande sul peggioramento del mercato del lavoro, da alcuni visto come un pericolo ma non per Powell.



PIL E DISOCCUPAZIONE PEGGIORANO. DUE TAGLI PER IL 2025



Pil che passa da 1,7% a 1,4% per il 2025, disoccupazione che passa dal 4,4% al 4,5%, salgono le stime per il Pce e Pce Core mentre rimangono uguali le stime sui tassi che di fatto vedono solamente due tagli per il 2025. Osservando anche le stime del marzo 2025, quello che vediamo ora é il secondo peggioramento consecutivo delle stime sul Pil e sulla Disoccupazione, segno del fatto che l'attivitá economica sta rallentando ma non ad un ritmo preoccupante.



Proiezioni Economiche FED del 18 giugno, valori mediani - Fonte: FederalReserve.gov



POWELL E I DUBBI SULLA DISOCCUPAZIONE



Powell continua a rimarcare il fatto che il mercato del lavoro risulta solido, senza criticitá, eppure alcuni dati sembrano affermare il contrario. Powell infatti prende come riferimento i dati che vengono forniti dal Bls, ossia quelli ufficiali che tutti gli operatori prendono come riferimento, di fatto dati che presi singolarmente non risultano allarmanti. La disoccupazione al 4,2% e i Nonfarm Payrolls ancora positivi non di certo preoccupano e Powell se ne vanta per affermare come il mercato del lavoro sia in "condizioni salutari". I problemi e i dubbi arrivano peró dalle letture tendenziali dei dati, ossia il trend del tasso di disoccupazione che di fatto sta salendo dal 2023 seppur ad un ritmo blando, oppure le richieste di sussidi di disoccupazione semplicemente ignorate come dato, cosi come i tagli dei posti di lavoro del report Challenger che vedono circa 700.000 tagli di posti di lavoro solo nei primi 5 mesi dell'anno, quasi quanto il totale del 2024. Ancor peggiore la situazione se prendiamo come riferimento i Nonfarm Payrolls, infatti proprio l'ultima revisione di -108.000 unitá é stata la peggior revisione in negativo dal 2021, anch'essa ignorata dalla Fed. I dati non preoccupano, é vero, ma le tendenze risultano essere per lo meno preoccupanti.



REAZIONE NULLA DEI MERCATI



Mercati azionari rimangono nei range della giornata, nessun movimento estremo o come le scorse riunioni di politica monetaria. Domani il juneteenth mette un freno alle negoziazioni per poi riprenderle direttamente nella giornata di venerdi in chiusura di settimana.