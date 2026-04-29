Fed: Ultima di Powell

- Mercati bloccati in attesa degli eventi di questa sera
- Fed, probabiltá del 100% di tassi fermi
- Trimestrali Tech, oggi le piú importanti in assoluto
- Petrolio poco sotto i 100 dollari
- UsdJpy bloccato dopo la BoJ
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Tassi fermi anche questa volta per la Fed che oggi vedrá l'ultima conferenza stampa di Powell, subito dopo sará la volta delle trimestrali dei titoli tech Usa: Google, Meta, Microsoft e Amazon. La giornata é sicuramente market mover per la chiusura mensile di domani.
Fed immobile e l'ultima di Powell
Oggi é l'ultima di Powell che lascerá il posto a Warsh giá dalla prossima riunione di politica monetaria prevista per il 17 giugno. Le aspettative per oggi vedono un 100% di probabilitá di tassi fermi al 3,5-3,75%, il tutto dovuto essenzialmente agli ultimi rialzi dell'inflazione causa petrolio. L'inflazione al rialzo al 3,3% ha ritardato tutto e mette in difficoltá una Fed che stava cercando dati che potessero di fatto portare a dei tagli dei tassi, evento non avvenuto. Il problema che avrá Warsh per tagliare i tassi sará quello di trovare dei dati che glielo permettano, infatti con un'inflazione ora al 3,3% e una disoccupazione che stenta a decollare, é molto difficile giustificare un taglio dei tassi. Per oggi quindi l'attesa é per quanto si dirá in conferenza stampa.
Trimestrali Tech
Oggi sará la volta di Alphabet (Google), Microsoft, Meta e Amazon, tutte societá che nella scorsa trimestrale hanno registrato nuovi record di performance e di fatturato. Non abbiamo assolutamente nulla da dire dal punto di vista dei fondamentali in quanto queste societá rappresentano la punta di diamante del settore IA, settore in forte espansione a livello globale. Queste aziende quindi potrebbero presentare solamente degli ottimi risultati, ma il problema rimane sempre come il mercato reagirá alle trimestrali. Come é successo nelle scorse trimestrali, a numeri eccezionali abbiamo assistito a mercati ribassisti su praticamente tutti i titoli. Questi movimenti, per quanto controintuitivi, sono del tutto normali, sarebbe troppo facile vedere un titolo reagire molto bene dopo una trimestrale ottima. Quindi attenzione questa stasera a considerare movimenti in linea con i risultati che usciranno in quanto, come abbiamo visto nelle scorse trimestrali, questo non é un evento scontato.
Mercati bloccati fino a stasera
Mercati di fatto bloccati fino a questa sera quando ci saranno i veri eventi market mover. Nikkei oggi prova il recupero dai minimi, risulta di fatto bloccato sui massimi e non trova spunti direzionali forti. Non trova spunti direzionali anche il mercato europeo che aveva chiuso male la scorsa settimana e che potrebbe dare prova di un movimento ribassista interessante per questa settimana anche se per il momento non vediamo nulla. Mercati Usa in palese attesa per questa sera, soprattutto Dow Jones che risulta in compressione totale con i movimenti giornalieri sempre meno volatili e senza direzione.
Petrolio e UsdJpy
Petrolio torna di nuovo verso i 100 dollari, di nuovo ci si riavvicina a livelli interessanti per delle vendite a lungo termine. Attenzione anche a UsdJpy che dopo la BoJ non é riuscito ad affondare il colpo e torna verso i 160 di fronte ad una BoJ che non sembra allarmata da questa situazione. Anche questi mercati risultano alquanto ripetitivi sotto il punto di vista della direzionalitá, soprattutto UsdJpy che non riesce a far partire alcun movimento direzionale al ribasso di fronte a dati macro piú che favorevoli.
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