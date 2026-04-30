Forte calo del cambio USD/JPY; intervento sul mercato valutario ❓⚖️

Lo yen giapponese è salito in modo significativo contro il dollaro statunitense e il mercato sta speculando che questo movimento possa essere il risultato di un intervento diretto delle autorità giapponesi sul cambio. La coppia USD/JPY ha registrato un forte calo, ricordando interventi precedenti del Ministero delle Finanze, anche se al momento non vi è alcuna conferma ufficiale da Tokyo. Gli operatori di mercato interpretano questo tipo di apprezzamento improvviso dello yen, in assenza di un chiaro catalizzatore macroeconomico, come un forte segnale di possibile intervento governativo. Tuttavia, è necessaria cautela, poiché l’ipotetico intervento potrebbe non risultare sostenibile dato il contesto fondamentale attuale. Lo yen giapponese sta affrontando pressioni strutturali derivanti dall’aumento dei prezzi del petrolio, dalla posizione difficile della Bank of Japan riguardo ai rialzi dei tassi e dall’incertezza fiscale del governo giapponese. Il precedente intervento presunto del 2024 ha portato solo a un rafforzamento temporaneo, dopo il quale USD/JPY ha recuperato rapidamente le perdite. Se le autorità giapponesi sono effettivamente dietro il movimento odierno, il mercato osserverà attentamente se questa volta l’effetto sarà più duraturo.

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