GameStop acquisterà eBay? I numeri suggeriscono il contrario

Il CEO di GameStop ha annunciato in modo inatteso un’offerta per acquisire la piattaforma e-commerce eBay. Ryan Cohen, CEO della controversa società GameStop, ha dichiarato l’intenzione di acquistare la nota piattaforma eBay per 55,5 miliardi di dollari. L’acquisizione di eBay dovrebbe far parte della strategia di diversificazione dell’azienda, volta a creare “competizione per Amazon”. Ciò che è controverso non è solo l’operazione in sé e il suo prezzo. È importante notare che eBay è attualmente valutata circa 48 miliardi di dollari, il che significa che GameStop pagherebbe un premio di circa il 20% fin dall’inizio. Tuttavia, questo rappresenta solo l’inizio delle domande critiche, non la fine. Va inoltre ricordato che eBay ha attualmente una capitalizzazione di mercato superiore a quella di GameStop stessa. Non si tratta di un ostacolo insormontabile nei mercati finanziari odierni, ma la strategia del CEO non sembra reggere a un’analisi realistica. L’acquisizione dovrebbe essere finanziata per il 50% in contanti e per il 50% in azioni GameStop. La componente in contanti, se si considerano le dichiarazioni del CEO riguardo al finanziamento tramite TD Securities, ammonterebbe a circa 28–29 miliardi di dollari. Il problema emerge nella componente azionaria: con una capitalizzazione di mercato di GameStop intorno ai 27 miliardi di dollari, la parte “50% in azioni” lascia comunque un deficit di finanziamento stimato di circa 15 miliardi di dollari. Il mercato appare solo parzialmente convinto dell’operazione. Un’offerta con un premio di circa il 20% si riflette attualmente in un aumento di valutazione di circa il 6–7%, il che implica, in modo molto approssimativo, una probabilità intorno al 30% che l’acquisizione venga effettivamente completata. Per ora, la prospettiva di acquistare eBay a queste condizioni solleva seri dubbi, mentre i commenti da parte di eBay restano estremamente sintetici. GME.US (D1) La dinamica delle medie mobili esponenziali (EMA) rimane moderata; tuttavia, un potenziale supporto positivo per il sentiment potrebbe essere rappresentato dalla rottura al rialzo del trend ribassista. Fonte: xStation5.

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