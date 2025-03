GDP Now a -2,8%, Usa in Crollo

Europa positiva. Mercati volatili

Mercati molto volatili nella prima giornata di trading della settimana con un Europa molto positiva e un mercato americano letteralmente in crollo verticale dopo l'uscita del pessimo dato relativo al GdpNow che passa dal pessimo -1,5% di venerdí al brutto dato di ieri del -2,8% dopo l'uscita dei dati Ism. Una situazione veramente pesante per gli Usa che vedono un peggioramento arrivare tutto insieme, peggioramento da confermare con i prossimi dati del mercato del lavoro in uscita nei prossimi giorni fino a venerdí. Bitcoin é molto volatile, passa dal +10% di domenica al -10% della giornata di ieri, cosí come sono crollati ieri i titoli tech Usa con Nvidia che perde il -8% pieno dopo la scorsa settimana della sua trimestrale eccezionale. Mercati al momento a doppia velocitá, con Europa positiva e Usa negativa. Oggi il Nikkei fa nuovi minimi e perde sul cash oltre il -1%.



GDP NOW PESSIMO. RECESSIONE IN USA?



Dato a dir poco orrendo quello del GdpNow di ieri che esce dopo i dati Ism del settore manifatturiero che ha visto una forte contrazione della componente occupazionale e dei nuovi ordini, una situazione determinante per il Gdp della Fed di Atlanta che passa al -2,8%, un numero che fa paura. Ci sono altre criticitá da osservare rispetto a questi numeri del Pil come ad esempio la stima sulla richieste iniziali di sussidi di disoccupazione che per questa settimana dovrebbero passare a 340k unitá dagli attuali 242k, un potenziale rialzo del dato che andrebbe a configurarsi come l'aumento maggiore dalla crisi del 2008, non un buon presagio per il tasso di disoccupazione previsto comunque stabile al 4%. Altro dato da osservare é quello relativo all'inflazione Usa che a quanto pare sta diminuendo almeno secondo Truflation. Si sta creando una ricorrenza statistica sull'inflazione Usa che vede un ribasso dei prezzi all'inizio di ogni mese a partire da dicembre, al punto tale che l'attuale inflazione Usa misurata da Truflation si troverebbe a circa 1,5%, molto bassa rispetto ai dati precedenti. Aumento delle richieste di sussidi, peggioramento del settore dei servizi, GdpNow al -2,8% e inflazione in brusco calo non di certo sono la foto di un'economia sana, pertanto facciamo molta attenzione ai numeri degli Usa che al momento risultano "strong and resilient" solamente sulla carta.



GDP NOW della Fed di Atlanta al -2,8%. Il prossimo aggiornamento il 6 marzo - Fonte: AtlantaFed



EUROPA FORTE. DAX EUFORICO



Europa sale, Usa scende, Crypto in crollo, lo scenario sembra palesemente risk off. L'Europa tiene e ieri il Dax ha dimostrato di muoversi in modo convulso sui massimi con strappi di prezzo incredibili e che hanno dimostrato come ieri non si riusciva di fatto a fare mercato su livelli di prezzo inesplorati e nuovi. Questa salita dell'Europa é veritiera, oppure dobbiamo aspettarci un forte scarico anche sui mercati europei? Al momento la dinamica tecnica rimane rialzista fino a prova contraria e l'unica cosa che rimane é quella di osservare come i mercati si muovono a ridosso dei massimi registrati nell'immediato. Al momento l'Europa é forte ma se i mercati Usa, il Giappone e le Crypto continueranno a scaricare rischio, l'Europa ne risentirá sicuramente



USA DEBOLE DOPO IL PIL. CROLLO NVIDIA



Crolla Nvidia (-8,7%) e tutto il comparto tech, normale dopo la brutta chiusura settimanale e mensile dello scorso venerdí. Sui mercati americani sembra presentarsi un vero e proprio scenario risk-off con chiusure mensili negative che aprono a ulteriori ribassi nel corso delle prossime sedute. Attenzione alla volatilitá che ritorna ad affacciarsi dopo tempo, questo elemento di solito accompagna delle fasi ribassiste aggressive alternate da rialzi altrettanto importanti in termini di ampiezza dei movimenti. Oggi siamo sui minimi dopo un forte ribasso, quindi la finestra del rimbalzo é plausibile ma la dinamica dei prezzi rimane ancora ribassista.