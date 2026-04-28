Gli Emirati Arabi Uniti escono dall'OPEC

Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato oggi una decisione storica di ritirarsi dall’OPEC e dall’OPEC+ con effetto dal 1° maggio 2026. Gli Emirati fanno parte del cartello dal 1967 — inizialmente tramite l’Emirato di Abu Dhabi e, dopo la formazione ufficiale della federazione nel 1971, hanno continuato la loro piena adesione. La decisione è motivata da interessi nazionali e dal desiderio di ottenere una maggiore flessibilità nella politica produttiva, senza dover rispettare le quote di produzione imposte dal cartello.

Fonte: messaggio ufficiale fornito, tramite JavierBlas su X

Gli Emirati Arabi Uniti producono attualmente circa 4 milioni di barili di petrolio al giorno e intendono aumentare questa cifra a 5 milioni di barili entro il 2027. Dopo l’uscita dall’OPEC, il produttore emiratino ha annunciato che aumenterà gradualmente e in modo responsabile la produzione in linea con le condizioni di mercato, senza vincoli rigidi di quote.

Un ulteriore fattore è la crisi in corso nel Golfo Persico e le interruzioni nello Stretto di Hormuz, che da mesi stanno destabilizzando l’approvvigionamento di petrolio verso il mercato globale.

I prezzi del petrolio greggio sono leggermente scesi subito dopo l’annuncio, anche se il mercato ha rapidamente recuperato parte delle perdite. Il prezzo del WTI è arretrato da circa 105–106 dollari a 103,98 dollari, con tutte e tre le medie mobili esponenziali (50, 100, 200) ancora al di sotto del prezzo di mercato.

Gli analisti, inclusi quelli di UBS, avvertono che l’uscita degli Emirati Arabi Uniti indebolisce la capacità dell’OPEC di difendere i prezzi del petrolio durante i rallentamenti economici. Gli Emirati sono uno dei principali produttori del cartello. Fonte: xStation