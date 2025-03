Gli indici USA arretrano mentre aumentano i dazi 📉

I mercati scendono mentre le tensioni della guerra commerciale sopraffanno i dati positivi sull'inflazione Le azioni statunitensi hanno inizialmente registrato un rialzo mercoledì dopo che l'Indice dei Prezzi al Consumo ha mostrato che i costi abitativi sono aumentati al ritmo più lento degli ultimi tre anni, ma i guadagni sono svaniti man mano che le crescenti tensioni commerciali hanno sovrastato la notizia positiva sull'inflazione. I mercati, che erano saliti grazie ai segnali di raffreddamento dell'inflazione, hanno invertito la rotta dopo che il Canada e l'Unione Europea hanno annunciato tariffe ritorsive contro gli Stati Uniti, evidenziando come le preoccupazioni commerciali stiano ora oscurando i miglioramenti economici. Il quadro generale dell'inflazione migliora Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Nel complesso, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,2% rispetto al mese precedente, in calo rispetto all'aumento mensile dello 0,5% di gennaio e al di sotto delle aspettative degli economisti, che prevedevano un aumento dello 0,3%. Il tasso di inflazione annuale si è attestato al 2,8%, in calo dal 3% di gennaio, mentre l'inflazione core (escludendo cibo ed energia) è scesa al 3,1% su base annua. Diversi fattori hanno contribuito al rallentamento dell'inflazione: L'indice degli affitti è aumentato dello 0,3% a febbraio, in linea con il ritmo di gennaio

L'affitto equivalente degli occupanti è aumentato dello 0,3% nel mese, senza variazioni rispetto a gennaio

Gli aumenti dei prezzi per il soggiorno fuori casa sono diminuiti drasticamente, salendo solo dello 0,2% a febbraio rispetto all'1,4% di gennaio. I mercati scendono nonostante il sollievo dall'inflazione In un chiaro segno che le preoccupazioni relative alle tariffe stanno sovrastando i dati economici positivi, i principali indici sono scesi nonostante il rapporto sull'inflazione migliore delle attese. L'S&P 500, che inizialmente era salito dell'1,3% grazie alla notizia favorevole sull'IPC, ha invertito la rotta chiudendo in calo dello 0,2% poiché le preoccupazioni sulla guerra commerciale sono emerse prepotentemente. Il Nasdaq 100 ha mostrato inizialmente resilienza ma alla fine è sceso dello 0,3%, mentre il Dow Jones Industrial Average ha registrato una perdita più significativa, con un calo dello 0,86%. Il sell-off del mercato si è intensificato dopo che il Canada ha annunciato nuove controtariffe del 25% su circa 30 miliardi di dollari di prodotti made in USA, a seguito della decisione dell'amministrazione Trump di applicare dazi globali sulle importazioni di acciaio e alluminio. Ad aggiungere tensione commerciale, l'Unione Europea ha delineato piani per imporre dazi del 50% sul bourbon del Kentucky e sulle motociclette Harley-Davidson a partire da aprile, con ulteriori dazi su beni americani, tra cui gomme da masticare e soia, previsti per metà aprile, potenzialmente colpendo le esportazioni statunitensi per un valore di 24,5 miliardi di dollari. Politica della Fed e prospettive economiche I trader continuano a scontare pienamente il primo taglio dei tassi di interesse dell'anno di 25 punti base a giugno, con circa 73 punti base di allentamento previsti per tutto il 2025. Tuttavia, gli economisti avvertono che i dazi potrebbero complicare il percorso futuro della Federal Reserve. "La lettura dell'IPC di oggi, inferiore alle aspettative, è stata una boccata d'aria fresca, ma nessuno dovrebbe aspettarsi che la Fed inizi a tagliare i tassi immediatamente", ha dichiarato Ellen Zentner di Morgan Stanley Wealth Management. "La Fed ha adottato una postura di attesa, e dato l'incertezza su come le politiche commerciali e sull'immigrazione impatteranno sull'economia, vorranno vedere più di un mese di dati favorevoli sull'inflazione." Alcuni economisti ritengono che la crescita dei prezzi degli affitti continuerà a rallentare quest'anno, potenzialmente sotto la pressione di politiche migratorie più rigorose e delle tensioni commerciali in corso. "La politica può agire in entrambe le direzioni: un'immigrazione più debole significa meno domanda di alloggi, ma anche meno offerta di lavoro per la costruzione, mentre i dazi potrebbero influenzare i costi di costruzione e rappresentare un ostacolo per la nuova edilizia", ha osservato Wolfe. .  Tagli impliciti dei tassi della FED. Fonte: Bloomberg L.P. I dazi gettano ombra sulle prospettive dell'inflazione Il rapporto positivo sull'inflazione di mercoledì precede in gran parte le recenti azioni sui dazi del presidente Trump, il che significa che l'effetto completo dei nuovi dazi non è catturato nei dati. Gli Stati Uniti hanno imposto un ulteriore dazio del 10% sui prodotti cinesi all'inizio di febbraio, ma molti altri dazi sono stati sospesi o non sono entrati in vigore fino a marzo. Gli economisti di Goldman Sachs hanno recentemente alzato la loro previsione per l'indicatore dell'inflazione di base del Dipartimento del Commercio al 2,9% per il quarto trimestre del 2025, rispetto a una stima precedente del 2,4%, principalmente a causa degli impatti previsti dei dazi. Con l'escalation della guerra commerciale, le preoccupazioni del mercato si sono spostate dall'inflazione alla salute economica complessiva. La Camera di Commercio Americana presso l'UE ha avvertito mercoledì che i dazi americani sui metalli e le contromisure dell'UE "danneggeranno solo posti di lavoro, prosperità e sicurezza da entrambe le parti dell'Atlantico." US500 (Intervallo D1) L'US500 ha annullato i guadagni iniziali dopo l'escalation delle tensioni sui dazi. I ribassisti punteranno a ritestare il livello di retracement di Fibonacci del 61,8%, mentre i rialzisti dovranno riconquistare il livello di retracement di Fibonacci del 50%. L'RSI è in territorio di ipervenduto con il MACD che continua la divergenza ribassista.  Â

