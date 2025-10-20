GOLD torna ai livelli ATH 📈

Dopo il calo di venerdì, che ha portato i prezzi dell’oro giù di quasi il 2% rispetto ai massimi record di 4.378 dollari l’oncia, il mercato sta recuperando equilibrio nelle contrattazioni di lunedì. Il prezzo spot si aggira nuovamente intorno a 4.320 dollari, sostenuto dalle aspettative di ulteriori tagli dei tassi da parte della Federal Reserve e dalla continua domanda di asset rifugio. Gli analisti sottolineano che la correzione è stata di natura tecnica e dovuta a prese di profitto dopo diverse settimane di crescita dinamica. Le rassicurazioni del presidente Donald Trump su un approccio “più ragionevole” verso la Cina hanno temporaneamente indebolito la domanda di oro, ma i prossimi colloqui commerciali e lo shutdown governativo in corso negli Stati Uniti stanno nuovamente aumentando l’incertezza.

La Banca Popolare Cinese (PBoC) continua ad acquistare oro regolarmente: a settembre ha effettuato l’11° accumulo consecutivo, acquistando 1,2 tonnellate, e nell’intero terzo trimestre l’incremento ha raggiunto 5 tonnellate, portando le riserve ufficiali a 2.303 tonnellate (7,7% del valore delle riserve valutarie). Ciò conferma chiaramente l’importanza strategica dell’oro per la politica di riserva della Cina.

L’aumento della domanda è dovuto anche ai grandi acquisti di ETF. Questi fondi hanno registrato flussi record nei primi due trimestri dell’anno (per un totale di 79 tonnellate di oro sul mercato cinese), sebbene nel terzo trimestre si siano osservati lievi deflussi netti.

Fonte: World Gold Council, dati ETF per il mercato cinese.

L’ORO sta tornando ai suoi recenti massimi storici.

L’RSI della media a 14 giorni sull’intervallo D1 resta sopra i 70 punti.

Fonte: xStation