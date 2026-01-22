Grafico del giorno: AUDUSD punta ai massimi pluriennali 🇦🇺 📈

Il dollaro australiano domina la sessione FX odierna, guadagnando fino allo 0,7% contro il dollaro USA dopo la pubblicazione degli ultimi dati sul mercato del lavoro australiano. Il calo inatteso della disoccupazione aumenta nuovamente la probabilità di rialzi dei tassi da parte della RBA, spingendo l’AUDUSD verso i massimi pluriennali.
L’AUDUSD sta trattando ai massimi livelli dall’autunno 2025 (fine settembre–ottobre). Dopo una settimana di stagnazione, la volatilità è tornata, e il prezzo ha rimbalzato sulla media mobile esponenziale a 12 settimane (EMA12, viola chiaro), confermando il trend rialzista di lungo termine. La coppia si sta ora avvicinando alla zona 0,68–0,69, che dal 2023 ha agito come resistenza per l’AUDUSD. Un breakout sopra questo livello potrebbe verificarsi se il mercato del lavoro continuerà a stringersi e l’inflazione resterà elevata. Tuttavia, il raggiungimento dei massimi pluriennali probabilmente aumenterà la cautela tra i trader che scommettono sulla continuazione del trend.
Fonte: xStation5
Cosa sta guidando l’AUDUSD oggi?
Calo inatteso della disoccupazione: il tasso di disoccupazione in Australia è sceso dal 4,3% di novembre al 4,1% di dicembre, contrariamente alle aspettative di un aumento al 4,4%. Anche i dati sull’occupazione hanno sorpreso positivamente, con 65,2k nuovi posti di lavoro creati dopo un forte calo a novembre (previsione: 28,3k). I dati di dicembre sono influenzati da fattori stagionali (maggiore domanda di lavoratori nel periodo festivo), ma considerando un’inflazione al 3,2% (Q3 2025), il report solleva già preoccupazioni su una possibile spirale salari-prezzi.
Il mercato prezza rialzi dei tassi RBA: il rafforzamento del mercato del lavoro e l’inflazione più alta pongono vincoli alla Reserve Bank of Australia (RBA), che aveva interrotto i tagli dei tassi ad agosto a 3,6%. Gli ultimi dati portano la probabilità di un rialzo dei tassi a febbraio al 58%, mentre il mercato prevede quasi due aumenti da 25 punti base entro la fine del 2026 (Cash Rate Futures).
Ritorno dell’appetito per il rischio: la cancellazione dell’iniziativa diplomatica di Trump su Groenlandia e il ridotto rischio di una nuova guerra commerciale supportano anche i flussi di capitale dai beni rifugio (franco, dollaro) verso valute più rischiose, incluso l’AUD. L’umore “risk-on” si riflette anche nella correzione dell’oro (-0,25%).
