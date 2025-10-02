Grafico del giorno - Bitcoin (02.10.2025)

Bitcoin è riuscito a superare i 118.000 $, spinto dalle aspettative di tagli dei tassi negli Stati Uniti, ulteriormente alimentate dall’incertezza sulla futura salute dell’economia statunitense legata allo shutdown del governo. Il tanto atteso report sul mercato del lavoro NFP negli USA, previsto per venerdì, non sarà pubblicato, mentre i dati privati — il report JOLTS di agosto (leggermente superiore alle previsioni) e il report ADP di settembre (molto più debole, mostrando un calo dell’occupazione) — forniscono alla Federal Reserve un argomento a favore di eventuali tagli dei tassi.
I mercati prevedono che la Fed ridurrà i tassi altre due volte entro la fine dell’anno, anche se i dati non legati al mercato del lavoro restano relativamente solidi e non indicano problemi per i consumi statunitensi. Il dollaro si indebolisce quindi in condizioni abbastanza “sane” (non recessive), a sostegno dei guadagni a Wall Street e nelle criptovalute, entrambe favorite dal calo dei rendimenti obbligazionari e dall’aumento dell’appetito per gli asset rischiosi. I flussi netti verso gli ETF su ETH e BTC sono nuovamente aumentati; solo per Bitcoin, i flussi dell’ultimo giorno di settembre hanno raggiunto 429 milioni di $, prolungando il momentum positivo.
Dal punto di vista tecnico, Bitcoin sta attualmente trattando circa il 5% sopra il prezzo realizzato dai detentori a breve termine (STH Realized Price) e ha trovato un forte supporto al livello critico di 110.000 $ — significativo sia dal punto di vista tecnico che on-chain. Il caso base ora sembra essere un tentativo di “attaccare” il massimo storico vicino a 123.000 $, soprattutto se il sentiment a Wall Street resta positivo. Si è inoltre formato un pattern a doppio minimo intorno a 108.000–110.000 $, rafforzando il momentum rialzista e la narrativa. Tuttavia, un ritorno verso i 100.000 $ da questo livello aumenterebbe la probabilità di testare la zona 98.000–100.000 $.
Fonte: xStation5
