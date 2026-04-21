Grafico del giorno 📈Bitcoin rimbalza sopra i 76.000 dollari tentando di invertire la tendenza (21.04.2026)

Martedì, Bitcoin è tornato sopra la soglia dei 76.000 dollari, tentando di riprendere il recente slancio rialzista in un contesto di miglioramento del sentiment sui mercati azionari. La propensione al rischio è aumentata insieme alle speranze di progressi nei colloqui tra Stati Uniti e Iran, sostenendo la domanda per asset più speculativi. Gli investitori guardano ai prossimi negoziati USA-Iran a Islamabad, previsti prima della scadenza del cessate il fuoco di mercoledì. Le aspettative di progressi diplomatici hanno contribuito a sostenere il sentiment generale dei mercati.

I guadagni di Bitcoin proseguono inoltre il rally della scorsa settimana a Wall Street, dove i principali indici azionari sono saliti grazie all’allentamento delle preoccupazioni geopolitiche e alla forza del settore tecnologico.

Da diversi mesi, il mercato del BTC mostra uno schema ricorrente: ai rialzi seguono spesso rapide correzioni. Ciò riflette un mercato capace di salire, ma che fatica a mantenere il momentum una volta raggiunti livelli chiave di resistenza.

Bitcoin è stato inoltre sostenuto dal continuo interesse istituzionale e da flussi costanti verso i prodotti d’investimento legati agli asset digitali.

Secondo gli analisti di IG, la volatilità del mercato è influenzata anche dalla cosiddetta attività delle “whale”. I grandi detentori hanno accumulato Bitcoin durante i ribassi, contribuendo a limitare la pressione ribassista.

L’attenzione del mercato si concentra anche sull’audizione di conferma di Kevin Warsh, nominato dal presidente statunitense Donald Trump alla guida della Federal Reserve. L’audizione al Senato di martedì è seguita con attenzione per eventuali indicazioni sulla futura politica dei tassi d’interesse.

Nelle dichiarazioni di lunedì, Warsh ha sottolineato l’importanza dell’indipendenza della banca centrale, osservando però che la Fed dovrebbe “restare nel proprio ambito”, concentrandosi principalmente sulla politica monetaria piuttosto che su obiettivi economici o politici più ampi.

Oltre ai tassi d’interesse, gli investitori stanno valutando anche le posizioni di Warsh sulla vigilanza finanziaria, poiché il suo approccio alla regolamentazione e alla struttura dei mercati potrebbe influenzare lo sviluppo di lungo periodo degli asset digitali negli Stati Uniti. Bitcoin (timeframe D1) Il movimento sopra i 76.000 dollari ha rafforzato le speranze di prosecuzione del trend rialzista, con Bitcoin potenzialmente diretto verso l’area 82.000–83.000 dollari, dove si trova la EMA200 (linea rossa), livello passato da supporto a resistenza e non ancora superato da ottobre 2025. Sul lato ribassista, una discesa sotto la EMA50 (linea arancione), in area 75.000 dollari, potrebbe segnalare il ritorno di una tendenza negativa e prese di profitto, con un possibile movimento più marcato verso la soglia dei 60.000 dollari. Fonte: xStation5

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