Grafico del giorno: CH50cash – Azioni cinesi all'offensiva (10.04.2026)

Dopo un primo trimestre 2026 misto, l’indice China FTSE 50 sta recuperando gradualmente le perdite. Il contratto CH50cash ha superato la soglia dei 15.000 punti e attualmente si trova ai livelli più alti da gennaio, con un guadagno di quasi il 2% nella giornata odierna. Il rally è sostenuto dal miglioramento del sentiment a Wall Street e in Asia, alimentato dalle speranze di colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. La Cina ha un interesse significativo nella risoluzione del conflitto, poiché non è solo il principale importatore di petrolio iraniano, ma importa anche fino al 50% del proprio fabbisogno energetico dalla regione del Golfo Persico.

È inoltre rilevante notare che il principale indice cinese delle 50 blue chip ha subito un ribilanciamento il mese scorso. Dopo l’aggiornamento di marzo, il portafoglio si è spostato in modo significativo verso tecnologia e industria a scapito del settore bancario tradizionale.

Componenti principali dell’indice:

Kweichow Moutai (9,41%) : leader del settore consumer e barometro della domanda interna.

: leader del settore consumer e barometro della domanda interna. CATL (8,73%) : gigante globale delle batterie per veicoli elettrici; principale beneficiario della transizione energetica.

: gigante globale delle batterie per veicoli elettrici; principale beneficiario della transizione energetica. China Merchants Bank (4,17%) : la maggiore banca commerciale del paniere e leader nei servizi finanziari moderni.

: la maggiore banca commerciale del paniere e leader nei servizi finanziari moderni. Zijin Mining Group (3,48%) : colosso minerario beneficiario della forte domanda di rame e oro.

: colosso minerario beneficiario della forte domanda di rame e oro. Zhongji Innolight (3,44%) : società tecnologica specializzata in infrastrutture per AI e data center.

: società tecnologica specializzata in infrastrutture per AI e data center. China Yangtze Power (3,35%) : leader difensivo nel settore utilities.

: leader difensivo nel settore utilities. Ping An Insurance (3,16%) : principale assicuratore in fase di profonda ristrutturazione digitale.

: principale assicuratore in fase di profonda ristrutturazione digitale. Foxconn Industrial Internet (3,08%): attore chiave nel settore tech, fortemente integrato nelle supply chain globali.

Cambiamenti recenti: nuove inclusioni nell’indice comprendono China CSSC Holdings (cantieristica navale), Suzhou TFC Optical (ottica/AI) e Wanhua Chemical (chimica specializzata). Le esclusioni hanno riguardato China Everbright Bank e CRRC.

Fondamentali: politica PBOC e sconti di valutazione

Il rialzo è sostenuto dall’orientamento accomodante della People’s Bank of China (PBOC). Il governatore Pan Gongsheng ha segnalato la disponibilità a ulteriori tagli dei tassi e riduzioni del coefficiente di riserva obbligatoria (RRR) per mantenere la liquidità. Allo stesso tempo, per contenere la speculazione eccessiva, le borse hanno aumentato i requisiti di margine al 100%, favorendo una crescita più stabile guidata dal capitale azionario.

Gli analisti di importanti istituzioni statunitensi (Goldman Sachs, Bernstein) evidenziano valutazioni molto interessanti: il rapporto Forward P/E è stabilmente sotto 15, con alcuni livelli recentemente scesi sotto 10. Per il 2026 è attesa una crescita degli utili a doppia cifra.

Analisi tecnica: livelli chiave

Il contratto CH50cash è attualmente in trend rialzista e sta potenzialmente testando la neckline di una figura di doppio minimo. L’obiettivo teorico di questo pattern punta verso area 16.000 punti. Tuttavia, i massimi locali di gennaio vicino a 15.700 punti rappresentano una resistenza immediata.

Supporti: 14.800 e 14.950 punti.

Posizionamento: i dati attuali del mercato futures indicano una prevalenza di posizioni long tra gli speculatori. Inoltre, si registra un forte aumento dell’interesse verso ETF che replicano i principali indici cinesi, incluso il China 50.