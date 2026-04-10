Grafico del giorno: CH50cash – Azioni cinesi all'offensiva (10.04.2026)

- Rottura tecnica: il CH50cash ha superato la soglia dei 15.000 punti, raggiungendo i livelli più alti da gennaio. Il rialzo è alimentato dalle speranze di pace in Medio Oriente, fondamentali per la Cina, che importa circa il 50% del proprio fabbisogno energetico dal Golfo Persico.
- Pivot strategico dell’indice: a seguito del ribilanciamento di marzo, il China 50 ha ridotto l’esposizione verso il settore bancario tradizionale a favore di AI, tecnologia ed elettrico (es. CATL, Zhongji Innolight), allineando così l’indice ai settori a più alta crescita.
- Opportunità di valore: sostenuto dalla politica monetaria accomodante della PBOC e da valutazioni ancora interessanti (Forward P/E inferiore a 15), gli analisti prevedono una crescita degli utili a doppia cifra nel 2026, con conseguente aumento dei flussi di capitale verso gli ETF sul China 50.
- Rottura tecnica: il CH50cash ha superato la soglia dei 15.000 punti, raggiungendo i livelli più alti da gennaio. Il rialzo è alimentato dalle speranze di pace in Medio Oriente, fondamentali per la Cina, che importa circa il 50% del proprio fabbisogno energetico dal Golfo Persico.
- Pivot strategico dell’indice: a seguito del ribilanciamento di marzo, il China 50 ha ridotto l’esposizione verso il settore bancario tradizionale a favore di AI, tecnologia ed elettrico (es. CATL, Zhongji Innolight), allineando così l’indice ai settori a più alta crescita.
- Opportunità di valore: sostenuto dalla politica monetaria accomodante della PBOC e da valutazioni ancora interessanti (Forward P/E inferiore a 15), gli analisti prevedono una crescita degli utili a doppia cifra nel 2026, con conseguente aumento dei flussi di capitale verso gli ETF sul China 50.
Dopo un primo trimestre 2026 misto, l’indice China FTSE 50 sta recuperando gradualmente le perdite. Il contratto CH50cash ha superato la soglia dei 15.000 punti e attualmente si trova ai livelli più alti da gennaio, con un guadagno di quasi il 2% nella giornata odierna. Il rally è sostenuto dal miglioramento del sentiment a Wall Street e in Asia, alimentato dalle speranze di colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. La Cina ha un interesse significativo nella risoluzione del conflitto, poiché non è solo il principale importatore di petrolio iraniano, ma importa anche fino al 50% del proprio fabbisogno energetico dalla regione del Golfo Persico.
È inoltre rilevante notare che il principale indice cinese delle 50 blue chip ha subito un ribilanciamento il mese scorso. Dopo l’aggiornamento di marzo, il portafoglio si è spostato in modo significativo verso tecnologia e industria a scapito del settore bancario tradizionale.
Componenti principali dell’indice:
- Kweichow Moutai (9,41%): leader del settore consumer e barometro della domanda interna.
- CATL (8,73%): gigante globale delle batterie per veicoli elettrici; principale beneficiario della transizione energetica.
- China Merchants Bank (4,17%): la maggiore banca commerciale del paniere e leader nei servizi finanziari moderni.
- Zijin Mining Group (3,48%): colosso minerario beneficiario della forte domanda di rame e oro.
- Zhongji Innolight (3,44%): società tecnologica specializzata in infrastrutture per AI e data center.
- China Yangtze Power (3,35%): leader difensivo nel settore utilities.
- Ping An Insurance (3,16%): principale assicuratore in fase di profonda ristrutturazione digitale.
- Foxconn Industrial Internet (3,08%): attore chiave nel settore tech, fortemente integrato nelle supply chain globali.
Cambiamenti recenti: nuove inclusioni nell’indice comprendono China CSSC Holdings (cantieristica navale), Suzhou TFC Optical (ottica/AI) e Wanhua Chemical (chimica specializzata). Le esclusioni hanno riguardato China Everbright Bank e CRRC.
Fondamentali: politica PBOC e sconti di valutazione
Il rialzo è sostenuto dall’orientamento accomodante della People’s Bank of China (PBOC). Il governatore Pan Gongsheng ha segnalato la disponibilità a ulteriori tagli dei tassi e riduzioni del coefficiente di riserva obbligatoria (RRR) per mantenere la liquidità. Allo stesso tempo, per contenere la speculazione eccessiva, le borse hanno aumentato i requisiti di margine al 100%, favorendo una crescita più stabile guidata dal capitale azionario.
Gli analisti di importanti istituzioni statunitensi (Goldman Sachs, Bernstein) evidenziano valutazioni molto interessanti: il rapporto Forward P/E è stabilmente sotto 15, con alcuni livelli recentemente scesi sotto 10. Per il 2026 è attesa una crescita degli utili a doppia cifra.
Analisi tecnica: livelli chiave
Il contratto CH50cash è attualmente in trend rialzista e sta potenzialmente testando la neckline di una figura di doppio minimo. L’obiettivo teorico di questo pattern punta verso area 16.000 punti. Tuttavia, i massimi locali di gennaio vicino a 15.700 punti rappresentano una resistenza immediata.
- Supporti: 14.800 e 14.950 punti.
Posizionamento: i dati attuali del mercato futures indicano una prevalenza di posizioni long tra gli speculatori. Inoltre, si registra un forte aumento dell’interesse verso ETF che replicano i principali indici cinesi, incluso il China 50.
Calendario economico – Dati chiave sull'inflazione negli Stati Uniti (10 aprile 2026)
Notizie del mattino: i mercati continuano a nutrire speranze di pace, mentre l'Iran invia segnali contrastanti (10.04.2026)
Oggi Inflazione Usa
Intel in una serie vincente 📈
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.