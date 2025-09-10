Grafico del giorno: CHN.cash (10.09.2025)

CHN.cash estende il rimbalzo di questa settimana con un ulteriore +1%, nonostante i segnali di deflazione che indicano debolezza nel mercato interno. L’indice ha superato la resistenza chiave intorno a quota 9.200, raggiungendo il livello più alto da ottobre 2021, con il trend rialzista sostenuto in gran parte dal maggiore coinvolgimento degli investitori istituzionali. Il contratto futures HSCEI ha guadagnato oltre il 20% dal selloff di aprile, innescato dall’annuncio di Trump sui dazi reciproci, mantenendosi per mesi sopra la media mobile esponenziale a 10 settimane (EMA10, gialla).

Fonte: xStation5 Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Cosa sta muovendo CHN.cash oggi: Pressioni deflazionistiche in aumento: i prezzi al consumo sono scesi dello 0,4% a/a in agosto (stima: -0,2%, precedente: 0%), il calo più marcato da febbraio 2025, che aveva segnato l’inizio dell’attuale fase deflazionistica cinese (-0,7% allora). Il dato è in parte spiegato dagli effetti base (ad agosto 2024 l’inflazione aveva toccato un picco locale a +0,6%), ma il record di -3,7% nei beni durevoli indica ancora una domanda interna debole.

Resilienza del core CPI: al netto degli alimentari, il core CPI è salito dello 0,9% , segnalando che i programmi di stimolo hanno sostenuto i prezzi in categorie come abbigliamento e beni per la casa. Il forte calo dei prezzi alimentari ( -4,3% ) ha inoltre liberato parte dei bilanci familiari, incoraggiando la spesa in altri settori.

Primi risultati delle misure anti–guerra dei prezzi: a differenza del CPI, la caduta dei prezzi alla produzione ha rallentato in agosto, migliorando da -3,6% a -2,9% , riflettendo lo sforzo di Pechino per frenare la concorrenza esasperata tra i produttori domestici. Le guerre di prezzo hanno pesato fortemente sui profitti aziendali (in particolare nel settore auto ed e-commerce), quindi queste politiche potrebbero presto migliorare i margini e sostenere la domanda di asset cinesi.

Investitori istituzionali alla guida del mercato rialzista: secondo Bloomberg, le compagnie assicurative cinesi hanno aumentato le partecipazioni azionarie di 640 miliardi di yuan nel primo semestre 2025, portandole a 3,1 trilioni di yuan, il livello più alto dal 2022. Oltre a un possibile recupero degli utili, la crescente presenza degli assicuratori potrebbe rafforzare i mercati finanziari cinesi e attrarre un maggiore interesse da parte degli investitori esteri.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.