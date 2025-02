Grafico del giorno - CHN.cash (14.02.2025)

L'Indice Hang Seng di Hong Kong continua la sua recente corsa, salendo del 4% e avvicinandosi ai massimi storici intorno a 8.400-8.450. Il mercato azionario cinese non sta solo reagendo positivamente a qualsiasi allentamento delle politiche protezionistiche del presidente degli Stati Uniti, ma sta anche beneficiando dei guadagni nei settori tecnologico, industriale e del commercio al dettaglio. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile L'Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI), rappresentato dal contratto CNH.cash, è aumentato di quasi il 23% nell'ultimo mese. Fonte: xStation5 Le tariffe sono meno una minaccia? Il futuro economico della Cina sembrava incerto quando Donald Trump ha promesso da campagna elettorale tariffe del 60% su tutte le importazioni dalla Cina. L'HSCEI ha trascorso alcuni mesi nel 2024 in calo, temendo il ritorno di Trump alla Casa Bianca. Tuttavia, i rapporti di relazioni diplomatiche amichevoli tra i leader degli Stati Uniti e della Cina e la mancanza di annunci concreti sulle tariffe hanno contribuito a migliorare il sentiment del mercato a Hong Kong. Le nuove tariffe sulla Cina sono entrate ufficialmente in vigore lunedì 4 febbraio, ma la minaccia iniziale del 60% è stata ridotta al solo 10%. Dato il passato di Trump in materia di politiche commerciali estreme, ogni concessione è vista come un segnale favorevole al mercato, riflesso ancora oggi nel rally dell'HSCEI, poiché gli investitori credono che eventuali ulteriori aumenti delle tariffe verranno ritardati almeno fino ad aprile. Oltre l'IA: Nuove Speranze per il Lusso L'ottimismo del mercato cinese è supportato anche dai solidi risultati di Hermès (RMS.FR: +2,4%), che aiutano a ripristinare la fiducia nel settore del lusso dopo le deludenti performance di LVMH. Il gigante francese della moda ha riportato un aumento del 17,6% dei ricavi anno su anno, superando le aspettative degli analisti di quasi 300 milioni di euro. I segmenti che hanno ottenuto i migliori risultati sono stati la pelletteria e l'artigianato, che hanno rappresentato quasi la metà dei ricavi del quarto trimestre del 2024.

