Grafico del giorno: CHN.cash balza dell'1,5% grazie alle esportazioni e alla domanda di IA 🇨🇳 🚀 (16.03.2026)

I futures sull’HSCEI sono riusciti a scrollarsi di dosso il pessimismo della prima parte della sessione asiatica, registrando un rialzo deciso dell’1,5%, nonostante il persistente conflitto in Medio Oriente e il forte aumento dei costi energetici. Il sentiment di mercato ha ricevuto nuovo slancio dagli ultimi dati macroeconomici che—nonostante le continue difficoltà del settore immobiliare—segnalano un inizio del 2026 sorprendentemente solido. CHN.cash ha trovato un solido supporto sulla Bollinger Band centrale a 14 giorni (viola chiaro) ed è rimbalzato verso il livello di Fibonacci del 38,2%. Sebbene il rimbalzo sia un segnale incoraggiante, una rottura decisa sopra la Bollinger Band superiore (nera) rimane l’ostacolo critico per una vera inversione del trend. Fonte: xStation5. Cosa sta guidando oggi CHN.cash? La produzione industriale supera le attese grazie al motore “AI-export”

Il balzo del 6,3% della produzione industriale (il più veloce da settembre, contro un 5,3% atteso) è stato in gran parte alimentato da un sorprendente aumento delle esportazioni e dalla forte domanda di tecnologie legate all’intelligenza artificiale. Questo rappresenta un chiaro vento favorevole per le componenti tecnologiche dell’HSCEI. Tuttavia, un’analisi più approfondita suggerisce una possibile compressione dei margini per queste aziende. Con la guerra in Iran che spinge il petrolio oltre i 100 dollari e crea tensioni nello Stretto di Hormuz, l’aumento dei costi di materie prime e carburanti potrebbe erodere i margini dei produttori già impegnati in una competizione molto aggressiva. Nei prossimi mesi l’HSCEI potrebbe trovarsi in uno scenario di “volumi in aumento, profitti in calo”. Il rimbalzo del retail nasconde una fragilità nella spesa per viaggio

L’aumento del 2,8% delle vendite al dettaglio nasconde una certa cautela domestica. La crescita è stata influenzata da un Capodanno Lunare particolarmente lungo, che ha spinto il turismo totale; tuttavia la spesa per viaggio è scesa dello 0,2% e le vendite di auto sono crollate del 26%. Con la disoccupazione salita al 5,3%, i titoli consumer e automobilistici dell’HSCEI potrebbero beneficiare più di un effetto stagionale che di una ripresa strutturale. Il rischio di “ritardo dello stimolo”

Il rimbalzo dell’1,8% negli investimenti in asset fissi, trainato da un aumento dell’11,4% nelle infrastrutture, ha di fatto ridotto le aspettative di un immediato taglio dei tassi o del coefficiente di riserva obbligatoria (RRR) già a marzo. Questi dati danno a Pechino margine per mantenere una posizione prudente nel contesto delle tensioni in Medio Oriente. I trader sull’HSCEI che stavano prezzando un’iniezione di liquidità dovranno ora ricalcolare le aspettative in uno scenario di tassi più alti più a lungo, mentre i policymaker danno priorità alla stabilità piuttosto che all’allentamento monetario.

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