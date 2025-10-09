Grafico del giorno - ETHEREUM (09.10.2025)

- Ethereum perde il 4% scendendo sotto la EMA50; gli ingressi negli ETF su Ethereum restano inferiori a quelli degli ETF su Bitcoin.
- Ethereum perde il 4% scendendo sotto la EMA50; gli ingressi negli ETF su Ethereum restano inferiori a quelli degli ETF su Bitcoin.
- La Ethereum Foundation prevede di concentrarsi sulla privacy, mentre la partnership di ConsenSys con SWIFT punterà sul nuovo standard ISO20022.
- Le probabilità di ulteriori tagli dei tassi negli USA stanno aumentando, il che potrebbe sostenere Ethereum nel medio termine.
Ethereum oggi scende di oltre il 4%, sotto pressione per un dollaro statunitense più forte, il rallentamento del momentum di Bitcoin e un sentiment leggermente più cauto sui mercati azionari USA. La seconda criptovaluta al mondo potrebbe riprendere il trend rialzista se oro e Bitcoin dovessero perdere nuovamente momentum, favorendo una rotazione verso asset più rischiosi in un contesto di crescenti aspettative di tagli dei tassi USA e una speranza ancora “ragionevole” per un atterraggio morbido dell’economia. A differenza di BTC, Ethereum offre anche un’opzione di staking, che potrebbe attrarre capitale in un ambiente a rendimenti e tassi più bassi.
Il co-fondatore di Ethereum, Joe Lubin, ha annunciato su Bloomberg Crypto una partnership tra ConsenSys e SWIFT per sviluppare un registro condiviso basato su blockchain. Il sistema integrerà il nuovo standard di messaggistica ISO 20022, che sostituisce l’infrastruttura legacy di SWIFT, con la blockchain di Ethereum, aumentando potenzialmente l’utilità di ETH nelle transazioni.
Nel frattempo, la Ethereum Foundation ha rivelato la creazione di un team di 47 membri dedicato a migliorare la privacy della blockchain — includendo transazioni private e soluzioni per l’identità. I dati sugli ETF mostrano un netto contrasto nei flussi: gli ETF su Bitcoin hanno attratto oltre 440 milioni di dollari ieri, contro soli 67,4 milioni per i fondi basati su Ethereum. Mentre l’ETHA di BlackRock ha registrato flussi netti in entrata di 147 milioni, sia il FETH di Fidelity sia l’ETHE di Grayscale hanno mostrato deflussi rispettivamente di 63,1 milioni e 16,7 milioni.
Ethereum (intervallo D1)
I prezzi di ETH sono scesi sotto la media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA) vicino a 4.370$. L’RSI si aggira intorno a 50, suggerendo uno scenario aperto sia a movimenti al rialzo che al ribasso. Tuttavia, sia RSI che MACD sono in trend discendente da luglio, indicando un calo del momentum d’acquisto vicino ai massimi storici.
Fonte: xStation5
Nelle ultime settimane, Ethereum ha seguito l’andamento dell’indice Russell 2000, che traccia le società statunitensi a piccola capitalizzazione più sensibili alle variazioni dei tassi di interesse. Il grafico mostra una formazione a “cup and handle” (tazza con manico), un pattern rialzista di continuazione che spesso precede una rottura al rialzo. I dati CME FedWatch indicano attualmente una probabilità di quasi il 96% di un ulteriore taglio dei tassi di 25 punti base nella riunione della Fed del 29 ottobre, e un’82% di possibilità di un altro taglio a dicembre.
Fonte: xStation5
