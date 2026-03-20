Grafico del giorno: EUR/USD sotto pressione a causa della Fed, della situazione nel Golfo Persico e dell'inflazione

La coppia EUR/USD rimane sotto pressione, scambiando nell’area di 1,157–1,1580 dollari per euro. I movimenti odierni sono guidati da una combinazione di politica monetaria, tensioni geopolitiche e dati macroeconomici. Fonte: xStation5 Cosa sta guidando oggi EUR/USD? Politica monetaria: Fed ed ECB mantengono i tassi invariati

La Fed ha mantenuto i tassi di interesse nell’intervallo 3,50–3,75%, segnalando che resteranno elevati per un periodo prolungato, senza tagli previsti nel breve termine. La BCE ha lasciato il tasso sui depositi al 2,00%, sottolineando un approccio prudente in un contesto di crescenti rischi inflazionistici, legati soprattutto ai prezzi dell’energia e alle tensioni geopolitiche. Entrambe le istituzioni si trovano in una fase di “attesa”, il che limita il supporto di breve periodo per l’euro. Geopolitica e prezzi dell’energia

Le tensioni in Medio Oriente stanno aumentando l’avversione al rischio e sostenendo il dollaro USA come bene rifugio. L’aumento dei prezzi di petrolio e gas naturale sta inoltre esercitando pressioni sui costi per l’economia dell’area euro. Un’ulteriore escalation del conflitto potrebbe spingere EUR/USD al ribasso nel breve termine. Dati sull’inflazione PPI tedesca e aspettative di mercato

Questa mattina sono stati pubblicati i dati sul PPI tedesco: -0,5% su base mensile e -3,3% su base annua. Questi valori indicano un rallentamento delle pressioni sui costi nell’economia tedesca prima del recente aumento dei prezzi energetici causato dal conflitto. In pratica, il dato non riflette ancora il possibile impatto inflazionistico aggiuntivo derivante dall’aumento dei costi energetici. I mercati continuano a monitorare attentamente i prossimi dati sull’inflazione nell’area euro e negli Stati Uniti, poiché shock energetici e dazi potrebbero aumentare le pressioni sui prezzi nei prossimi mesi. Conclusioni

EUR/USD resta sensibile alla politica monetaria, alle tensioni geopolitiche e alla volatilità dei prezzi energetici. Un dollaro forte, l’escalation del conflitto in Medio Oriente e impulsi inflazionistici limitati nell’area euro mantengono la coppia sotto pressione.

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