Grafico del giorno: EURUSD

La coppia EUR/USD sta attualmente trattando intorno a 1,17337. I mercati hanno mostrato volatilità moderata in reazione alle pubblicazioni dei PMI dell’Eurozona e in attesa dei dati, che in precedenza avevano rappresentato un punto di riferimento per gli investitori. La coppia ha ritracciato dai massimi locali, poiché gli impulsi derivanti dai dati PMI non sono stati sufficientemente forti da sostenere lo slancio rialzista.

Fonte: xStation5

Cosa sta influenzando EUR/USD oggi?

Risultati flash dei PMI dell’Eurozona

Il fattore più importante che influenza oggi EUR/USD sono i dati PMI dei principali paesi europei e dell’Eurozona nel suo complesso. In Germania, sia gli indici manifatturiero che dei servizi sono risultati superiori alle previsioni, sostenendo inizialmente l’euro. In Francia, il settore dei servizi ha mostrato risultati più deboli, limitando il sentiment positivo. Nell’insieme dell’Eurozona, i dati PMI hanno confermato una moderata espansione, sebbene il ritmo di crescita dei servizi sia rallentato rispetto alle rilevazioni precedenti. Questi risultati misti non hanno fornito un segnale fondamentale chiaro per l’euro, lasciando EUR/USD a consolidare intorno ai livelli attuali.

Sentiment di mercato e rischi geopolitici

Un altro fattore che influenza la coppia è il sentiment sul dollaro, condizionato dagli sviluppi globali e geopolitici. Negli ultimi giorni, l’US Dollar Index (DXY) ha mostrato una relativa debolezza, in parte dovuta alle tensioni tra Stati Uniti e UE e a cambiamenti nel tono delle comunicazioni politiche, che hanno temporaneamente limitato la forza del dollaro. Queste circostanze hanno sostenuto un rimbalzo di EUR/USD dai livelli più bassi; tuttavia, la mancanza di un impulso macroeconomico forte ha fatto sì che i guadagni rimanessero moderati e limitati.

Punti chiave