Grafico del giorno: EURUSD (08.10.2025)

L’EURUSD scende dello 0,3% a circa 1,162, scivolando sotto il supporto chiave vicino a 1,165, in un contesto di rally globale del dollaro. Dall’inizio della settimana, la coppia più scambiata al mondo ha perso quasi l’1%, mentre le turbolenze politiche in Francia e Giappone hanno aumentato la domanda di classici “rifugi sicuri” come il dollaro e l’oro.

Questa settimana l’EURUSD ha avviato una netta correzione dopo il rialzo della scorsa settimana oltre 1,172, raggiungendo oggi un minimo vicino ai sei settimane. La coppia ha trovato supporto sulla media mobile esponenziale a 100 giorni (EMA100, viola scuro). Fonte: xStation5

Cosa influenza l’EURUSD oggi?

Il dollaro si rafforza rispetto a tutte le valute G10, mentre l’incertezza politica in Francia e Giappone sovrasta le preoccupazioni interne negli Stati Uniti, come il continuo shutdown del governo. L’indice del dollaro (USDIDX) sale oggi dello 0,2%, toccando un massimo di due settimane.

Le preoccupazioni legate al bilancio e alla stabilità politica nelle principali economie hanno aumentato l’ottimismo degli investitori verso il dollaro e le prospettive economiche complessive degli USA. Lo shutdown e la mancanza della maggior parte dei dati macro generano incertezza sulla prossima decisione della Fed, ma l’effetto è troppo limitato per modificare le aspettative di mercato su un taglio dei tassi a ottobre.

Il presidente Emmanuel Macron ha incontrato ieri i presidenti dell’Assemblea Nazionale e del Senato francesi per consultazioni in vista di una possibile dissoluzione parlamentare. I media francesi hanno anche riferito che le prefetture sono state invitate a prepararsi a possibili elezioni tra il 16 e il 23 novembre. La pressione politica su Macron affinché si dimetta aumenta, complicando le prospettive per la seconda economia dell’UE, soprattutto dopo le dimissioni del Primo Ministro Lecornu, che hanno vanificato le speranze di un’approvazione tempestiva del bilancio.

D’altro canto, non ci sono pressioni aggiuntive sui principali titoli di Stato dell’Eurozona. I rendimenti dei decennali francesi sono scesi di circa 5 punti base, pur rimanendo vicini ai massimi storici, al di sopra dei livelli registrati durante l’ultima dissoluzione parlamentare del 2024. I rendimenti dei Bund tedeschi a 10 anni sono in calo di circa 2,5 punti base.

Va notato che un euro più debole potrebbe sostenere l’economia dell’UE aumentando la competitività delle esportazioni, a condizione che la crisi politica francese non si trasformi in un’impasse prolungata o in una crisi fiscale. La presidente della BCE Christine Lagarde ha sottolineato questa settimana che l’apprezzamento dell’euro rappresenta un rischio per la crescita dell’UE, quindi un pullback sostenuto dell’EURUSD dai massimi recenti potrebbe attenuare il rallentamento dell’attività economica osservato il mese scorso.

Lo yen giapponese non ha beneficiato del flusso verso i rifugi sicuri, appesantito dalla nomina di Sanae Takaichi come candidata a primo ministro. Takaichi ha più volte sostenuto politiche fiscali espansive criticando ulteriori aumenti dei tassi. Potenziali incrementi della spesa pubblica potrebbero essere inflazionistici e, combinati con la svalutazione dello yen, potrebbero accelerare un ritorno agli aumenti dei tassi da parte della Banca del Giappone.

L'EURUSD sta ora reagendo allo spread di rendimento tra i titoli di Stato tedeschi e statunitensi a 10 anni. Fonte:Team di ricerca di XTB