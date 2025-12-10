Grafico del giorno: EURUSD (10.12.2025)

Oggi l’EUR/USD viene scambiato intorno a 1,164, muovendosi all’interno di un intervallo relativamente stretto. I mercati mantengono posizioni ridotte in attesa della riunione serale della Fed. Una leggera pressione sul dollaro, alimentata dalle aspettative di possibili tagli dei tassi negli Stati Uniti, insieme a dati macro stabili dell’Eurozona, offre un supporto moderato all’euro. Tuttavia, il fattore chiave resta la decisione della banca centrale americana e la conferenza stampa che la accompagnerà. Fonte: xStation5 Fattori che influenzano l’EUR/USD oggi Decisione attesa della Fed

Il mercato sta quasi completamente scontando un taglio dei tassi di 25 punti base, quindi la decisione in sé potrebbe avere un impatto limitato sulla coppia valutaria. L’aspetto più importante sarà il tono del comunicato e le proiezioni dei tassi per l’anno prossimo. Un messaggio accomodante potrebbe rafforzare l’euro contro il dollaro, spingendo l’EUR/USD verso 1,1680–1,1730. Al contrario, un tono più restrittivo, che enfatizzi i rischi legati all’inflazione e la stabilità del mercato del lavoro, potrebbe sostenere il dollaro, facendo scendere la coppia verso 1,1615–1,1590 o anche più in basso. I mercati seguiranno quindi con attenzione le sfumature nelle dichiarazioni di Powell. Orientamento stabile della BCE

La Banca Centrale Europea mantiene una politica di comunicazione prudente e stabile. I rappresentanti della BCE, tra cui Simkus, segnalano che non vi è necessità di cambi rapidi nei tassi d’interesse mentre l’inflazione rimane vicino al target. L’assenza di nuovi stimoli da Francoforte significa che l’euro non riceve un impulso chiaro dalla propria politica monetaria. In pratica, i movimenti dell’EUR/USD oggi sono guidati principalmente dai segnali provenienti dagli Stati Uniti, più che dalle dichiarazioni della banca centrale locale. Dati macro dell’Eurozona

La mancanza di sorprese significative fornisce un supporto moderato all’euro, rafforzando la narrativa di stabilizzazione economica. Tuttavia, questi dati non creano un impulso forte in grado di guidare la tendenza dell’EUR/USD; la direzione principale rimarrà dipendente dalla decisione e dal comunicato della Fed.

