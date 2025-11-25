Grafico del giorno: EURUSD (25.11.2025)

La coppia EUR/USD è attualmente scambiata intorno a 1,15375 USD per euro. I movimenti odierni sono influenzati da una combinazione di fattori fondamentali, con dati tedeschi più deboli che si confrontano con le crescenti aspettative del mercato su un possibile taglio dei tassi da parte della Fed. L’attenzione del mercato è concentrata sui dati odierni del PPI statunitense, che potrebbero determinare le prossime mosse della coppia EUR/USD. Fonte: xStation5 Cosa influenza l’EUR/USD oggi? PIL tedesco e sentiment delle imprese

Gli ultimi dati del terzo trimestre mostrano che il PIL tedesco non ha registrato crescita su base trimestrale, indicando una stagnazione virtuale dell’economia. Inoltre, i deboli risultati dell’indice Ifo sul sentiment delle imprese tedesche riflettono aspettative in deterioramento, nonostante un lieve miglioramento della situazione economica attuale. Essendo la Germania la maggiore economia dell’area euro, dati deboli e sentiment imprenditoriale in calo riducono l’appeal dell’euro sui mercati. Un rallentamento del momentum economico, combinato con uno stimolo fiscale nell’area euro previsto solo nel 2026, riduce le aspettative di ulteriori misure espansive da parte della Banca Centrale Europea. Aspettative Fed e dati PPI di oggi

I mercati stanno prezzando sempre di più la possibilità di un taglio dei tassi da parte della Fed a dicembre, con probabilità stimate intorno al 75–80%. I funzionari della Fed, tra cui John Williams e Christopher Waller, sottolineano che la politica attuale rimane moderatamente restrittiva e che l’economia statunitense, in particolare il mercato del lavoro, potrebbe richiedere ulteriori allentamenti. Inoltre, i mercati attendono i dati odierni sull’Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) negli Stati Uniti, che potrebbero rafforzare o indebolire le aspettative sulla politica della Fed. La prospettiva di un taglio dei tassi indebolisce il dollaro rispetto all’euro, fornendo un impulso rialzista per l’EUR/USD anche quando i fondamentali dell’euro restano relativamente deboli. Situazione in Ucraina

I colloqui di pace tra Ucraina e Russia stanno creando un certo sentimento positivo sui mercati, sebbene l’impatto sul cambio euro rimanga per ora limitato. Tuttavia, l’ottimismo geopolitico potrebbe supportare la moneta unica nel medio termine.



