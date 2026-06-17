Grafico del giorno: EURUSD a un punto di svolta

EURUSD apre la sessione odierna in un contesto visibilmente teso ma allo stesso tempo piuttosto disomogeneo, in cui il mercato non presenta una narrativa dominante unica. Da un lato, gli investitori guardano già alla serata e alla decisione della Federal Reserve, che potrebbe definire il tono del dollaro statunitense nelle prossime settimane. Dall’altro, l’Europa non rimane sullo sfondo, poiché i nuovi dati sull’inflazione evidenziano ancora una volta come la storia della BCE e la sua futura risposta di politica monetaria alle pressioni sui prezzi restino irrisolte. In pratica, EURUSD si muove in un contesto in cui nessuna narrativa chiara ha preso il controllo. Gli operatori di mercato stanno cercando simultaneamente di prezzare la Fed, la BCE e la crescente divergenza tra le due, il che aumenta naturalmente la volatilità e fa sì che qualsiasi nuovo impulso possa rapidamente spostare gli equilibri. In uno scenario di questo tipo, la coppia valutaria diventa particolarmente sensibile ai cambiamenti delle aspettative, soprattutto in una giornata ricca di eventi macroeconomici rilevanti. Fonte: xStation5 Cosa sta guidando EURUSD oggi? Debutto di Kevin Warsh e test sulla credibilità della Fed La riunione odierna della Federal Reserve assume un’importanza particolare perché è la prima sotto la guida di Kevin Warsh. I mercati sono quasi completamente allineati nell’aspettarsi tassi invariati nel range 3,50–3,75%, ma la decisione in sé non è il vero focus. Molto più rilevante sarà il tono della comunicazione e il modo in cui il nuovo presidente della Fed delineerà il futuro percorso della politica monetaria. Warsh assume il controllo in un momento in cui l’inflazione statunitense resta persistente e l’economia continua a mostrare una relativa resilienza, limitando lo spazio per un ciclo di allentamento anticipato. Questo rende il messaggio odierno un potenziale segnale direzionale per l’intero ciclo della Fed. Anche un lieve spostamento verso una posizione più restrittiva (hawkish) potrebbe rafforzare il dollaro USA e aumentare la pressione al ribasso su EURUSD.

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