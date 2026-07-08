Grafico del giorno: EURUSD in bilico tra Fed, BCE e rischi in Medio Oriente

La seduta di mercoledì sul mercato EUR/USD è influenzata dall'interazione di tre fattori chiave: le aspettative sul futuro percorso della politica monetaria della Federal Reserve, l'orientamento sempre più restrittivo della Banca Centrale Europea (BCE) e il rinnovato premio per il rischio legato agli sviluppi geopolitici in Medio Oriente. Il mercato si trova attualmente in una fase particolare, in cui gli investitori non si concentrano più soltanto su quale banca centrale manterrà una politica monetaria più restrittiva. La domanda principale è ora per quanto tempo la Federal Reserve manterrà i tassi di interesse ai livelli attuali e se la BCE sarà effettivamente costretta a procedere con ulteriori rialzi dei tassi. La pubblicazione odierna dei verbali dell'ultima riunione del FOMC potrebbe fornire indicazioni importanti sulla futura direzione della politica monetaria statunitense. Allo stesso tempo, i mercati dovranno tenere conto anche dell'evoluzione dello scenario geopolitico e del rialzo dei prezzi del petrolio, fattori che potrebbero nuovamente complicare le prospettive dell'inflazione su entrambe le sponde dell'Atlantico. Fonte: xStation5 Tre fattori che stanno attualmente influenzando l'EUR/USD 1. Verbali del FOMC: i mercati cercano indizi sui futuri tagli dei tassi della Fed L'evento principale della giornata è la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione del Federal Open Market Committee (FOMC). Questa volta i mercati non si concentrano esclusivamente sul fatto che la Federal Reserve manterrà o meno un orientamento restrittivo. La domanda più importante riguarda quando e a quali condizioni la Fed sarà pronta a cambiare direzione nella propria politica monetaria. Gli operatori stanno attribuendo una probabilità sempre maggiore a futuri tagli dei tassi negli Stati Uniti, ma la Fed deve mantenere una comunicazione estremamente prudente. Segnalare troppo presto la disponibilità ad allentare la politica monetaria potrebbe essere interpretato come una dichiarazione prematura di vittoria sull'inflazione, compromettendo la credibilità della banca centrale. A rendere ancora più rilevante la pubblicazione odierna è il fatto che il mercato sta analizzando i primi segnali della comunicazione della Fed sotto la guida di Kevin Warsh. Il nuovo presidente della Federal Reserve si trova infatti a dover trovare un difficile equilibrio tra il riconoscimento delle aspettative del mercato per tassi più bassi e la necessità di evitare qualsiasi percezione che la battaglia contro l'inflazione sia già stata vinta. I verbali potrebbero fornire indicazioni su come i membri del FOMC valutano: la persistenza delle pressioni inflazionistiche;

la solidità dell'economia statunitense;

le tempistiche di un eventuale ciclo di riduzione dei tassi. Se il documento dovesse mostrare una maggiore cautela riguardo ai tagli dei tassi, il dollaro potrebbe ricevere ulteriore sostegno. Al contrario, se i mercati interpretassero i verbali come un segnale di una maggiore disponibilità ad allentare la politica monetaria, la valuta statunitense potrebbe tornare sotto pressione. 2. La BCE resta restrittiva e continua a sostenere l'euro La situazione nell'Eurozona appare attualmente diversa. Dopo il rialzo dei tassi di 25 punti base deciso a giugno, la Banca Centrale Europea (BCE) continua a concentrarsi sui rischi derivanti dalle persistenti pressioni inflazionistiche. I mercati attribuiscono una probabilità crescente allo scenario di un ulteriore aumento dei tassi entro la fine dell'anno. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto ai mesi precedenti, quando la principale preoccupazione per l'euro era il rallentamento della crescita economica e la possibilità di un allentamento della politica monetaria. Oggi gli investitori devono invece considerare che un'inflazione persistente, soprattutto nel settore dei servizi, unita al possibile aumento dei prezzi dell'energia, potrebbe costringere la BCE a mantenere una politica monetaria restrittiva più a lungo. Per l'EUR/USD questo rappresenta un importante fattore di sostegno. Anche se il dollaro continua a beneficiare della relativa forza dell'economia statunitense e del suo ruolo di valuta rifugio, l'euro trae supporto dalla prospettiva di tassi d'interesse più elevati nell'area euro. 3. Crescono le tensioni tra Stati Uniti e Iran: il petrolio torna protagonista Uno dei nuovi fattori più rilevanti per i mercati globali resta la situazione in Medio Oriente. L'aumento delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, insieme ai timori di restrizioni sulle esportazioni di petrolio iraniano, ha accresciuto il rischio di interruzioni delle forniture energetiche. La reazione del mercato è stata un rialzo delle quotazioni del Brent e del WTI, mentre gli investitori tornano a considerare la possibilità che le pressioni inflazionistiche rimangano elevate più a lungo del previsto. L'impatto di questo fattore sull'EUR/USD non è però univoco. Da un lato, l'incertezza geopolitica tende tradizionalmente a favorire il dollaro statunitense come bene rifugio. Nei periodi di maggiore avversione al rischio, infatti, gli investitori si orientano spesso verso la valuta americana. Dall'altro lato, l'aumento dei prezzi dell'energia alimenta le pressioni inflazionistiche e rende più complesse le decisioni delle banche centrali. L'economia dell'Eurozona rimane particolarmente vulnerabile all'aumento dei costi delle importazioni energetiche, a causa della sua dipendenza dalle forniture estere. Se il petrolio dovesse registrare un nuovo forte rialzo, il mercato potrebbe iniziare a scontare uno scenario in cui sia la Fed sia la BCE saranno costrette a mantenere una politica monetaria restrittiva per un periodo più lungo. EURUSD: i mercati attendono la prossima mossa nella divergenza tra Fed e BCE L'attuale situazione della principale coppia valutaria riflette il confronto tra tre narrative differenti: Federal Reserve: il mercato cerca di capire quando inizierà il ciclo di riduzione dei tassi.

il mercato cerca di capire quando inizierà il ciclo di riduzione dei tassi. BCE: gli investitori continuano a prezzare la possibilità di ulteriori rialzi dei tassi.

gli investitori continuano a prezzare la possibilità di ulteriori rialzi dei tassi. Tensioni in Medio Oriente e prezzi del petrolio: un fattore che aumenta l'incertezza sull'inflazione e la volatilità dei mercati. In questo contesto, l'EUR/USD rimane particolarmente esposto a movimenti bruschi, poiché ogni nuovo sviluppo può modificare rapidamente le aspettative sulla divergenza di politica monetaria tra le due banche centrali. Anche i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi continueranno a rappresentare un importante canale di trasmissione. Rendimenti in aumento potrebbero sostenere il dollaro, riflettendo aspettative di tassi più elevati più a lungo, mentre un calo dei rendimenti aumenterebbe la pressione sulla valuta americana. Punti chiave I verbali del FOMC potrebbero rappresentare l'evento più importante della giornata per il mercato del dollaro.

potrebbero rappresentare l'evento più importante della giornata per il mercato del dollaro. Gli investitori non si interrogano più sulla possibilità di ulteriori rialzi dei tassi da parte della Fed, bensì sulle tempistiche dei primi tagli.

Kevin Warsh dovrà bilanciare le aspettative del mercato per una politica monetaria più accomodante con l'esigenza di preservare la credibilità della Fed nella lotta contro l'inflazione.

dovrà bilanciare le aspettative del mercato per una politica monetaria più accomodante con l'esigenza di preservare la credibilità della Fed nella lotta contro l'inflazione. La BCE continua a sostenere l'euro grazie alle aspettative di un ulteriore rialzo dei tassi entro la fine dell'anno.

continua a sostenere l'euro grazie alle aspettative di un ulteriore rialzo dei tassi entro la fine dell'anno. L'escalation delle tensioni in Medio Oriente e il rialzo dei prezzi del petrolio potrebbero riaccendere le pressioni inflazionistiche.

L'EUR/USD si trova quindi in un momento decisivo: il prossimo movimento significativo potrebbe dipendere da una domanda fondamentale: sarà la Federal Reserve ad avviare per prima un cambio di politica monetaria oppure la BCE sarà costretta a proseguire più a lungo la sua lotta contro l'inflazione?

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