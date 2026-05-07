Grafico del giorno: EURUSD in rialzo, ma resta un gioco di aspettative, non una tendenza

Nella sessione odierna, EUR/USD si sta rafforzando intorno all’area 1,17, ma il movimento non è guidato da un singolo fattore dominante. Riflette invece una combinazione di più impulsi simultanei, tra cui i tassi di politica monetaria invariati sia da parte della Fed che della BCE, il miglioramento del sentiment legato a una possibile de-escalation delle tensioni attorno all’Iran e dati industriali tedeschi migliori delle attese. È importante sottolineare che l’attuale apprezzamento appare più come una rivalutazione delle aspettative di mercato che come un cambiamento duraturo dei fondamentali sottostanti. Fonte: xStation5 Cosa sta guidando l’andamento di EUR/USD? Fed in pausa, ma il mercato prezza già i tagli dei tassi La Federal Reserve ha mantenuto i tassi d’interesse invariati, segnalando però un graduale rallentamento della crescita economica e una maggiore sensibilità del mercato del lavoro. Allo stesso tempo, l’inflazione negli Stati Uniti non è ancora completamente sotto controllo, soprattutto nei servizi e nell’inflazione core, dove le pressioni sui prezzi restano persistenti. Nonostante ciò, i mercati stanno sempre più scontando futuri tagli dei tassi, non tanto come risposta a un rapido calo dell’inflazione, quanto piuttosto come conseguenza di un possibile indebolimento dell’attività economica. Questo scenario riduce l’attrattiva del dollaro USA e sostiene gradualmente EUR/USD attraverso le aspettative di un restringimento del differenziale dei tassi d’interesse. BCE prudente, senza un percorso automatico di rialzi Anche la Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi invariati, mantenendo una comunicazione prudente e fortemente dipendente dai dati. Sebbene alcune previsioni lascino spazio a ulteriori strette, lo scenario dominante resta quello della stabilizzazione e di decisioni guidate dall’inflazione, più che di un ciclo aggressivo di rialzi. Nel frattempo, dati reali migliori del previsto, soprattutto dalla Germania, stanno riducendo le precedenti attese di un rallentamento più profondo dell’area euro, sostenendo la moneta unica non solo tramite la politica monetaria, ma anche attraverso il canale della crescita economica. Geopolitica e speranze di accordo sull’Iran Le notizie su una possibile de-escalation delle tensioni legate all’Iran stanno migliorando il sentiment globale di mercato. La riduzione del premio per il rischio geopolitico diminuisce la domanda di dollaro USA come valuta rifugio, favorendo invece asset più sensibili al rischio come l’euro. Inoltre, un possibile allentamento delle tensioni in Medio Oriente ridurrebbe la pressione sui prezzi energetici, contribuendo nel medio termine a contenere l’inflazione e rafforzando le aspettative di una politica monetaria più accomodante da parte della Fed. La sorpresa tedesca sostiene il sentiment europeo I dati industriali tedeschi migliori delle attese rappresentano un elemento importante del quadro odierno. In un contesto in cui si temeva una stagnazione in Europa, questa pubblicazione aiuta a stabilizzare la percezione sull’area euro. Di conseguenza, l’euro viene sempre più visto non solo come valuta legata alla debolezza ciclica, ma anche come alternativa relativamente stabile al dollaro, soprattutto in un contesto di cambiamento delle aspettative sui tassi. Cosa influenza il mercato sullo sfondo Oltre alle decisioni delle banche centrali e ai dati macroeconomici, il fattore chiave resta la velocità con cui cambiano le aspettative sui futuri percorsi di Fed e BCE. Il mercato è attualmente in una fase di rivalutazione piuttosto che di vero e proprio cambio di ciclo economico. Questo rende EUR/USD particolarmente sensibile ai dati in arrivo e alla comunicazione delle banche centrali, che potrebbero confermare o mettere in discussione lo scenario di un allentamento più rapido negli Stati Uniti e di una politica relativamente stabile in Europa. In questo contesto, anche dati europei moderatamente positivi possono sostenere l’euro nel breve periodo, ma la sostenibilità del trend dipenderà in ultima analisi da quanto la Fed procederà effettivamente verso un allentamento monetario più deciso.

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