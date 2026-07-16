Grafico del giorno: i futures sul Nasdaq cedono lo 0,6% nonostante i risultati di TSMC abbiano superato le attese! Una verifica di realismo sull'IA? (16.07.2026)

Nonostante gli eccellenti risultati del secondo trimestre e il rialzo delle previsioni annuali da parte di TSMC, i future sul Nasdaq stanno registrando un calo. La reazione classica del mercato del tipo "sell the news" (vendere sulla notizia) dopo la pubblicazione dei risultati di TSMC è stata fortemente amplificata da una improvvisa e significativa escalation geopolitica nel Golfo Persico. Questa doppia pressione, composta da stanchezza delle valutazioni azionarie e da un nuovo shock sull'approvvigionamento energetico, sta accelerando una rotazione globale verso asset più difensivi (risk-off) e alimentando lo scetticismo già emerso nei titoli legati all'intelligenza artificiale. Analisi tecnica: US100 (H1) Il ritracciamento successivo ai risultati trimestrali e all'aumento delle tensioni geopolitiche ha spinto l'US100 al di sotto delle sue medie mobili esponenziali (EMA) di breve e medio periodo: EMA 10: 29.675,34

29.675,34 EMA 30: 29.727,24

29.727,24 EMA 100: 29.731,29 L'indice ha inoltre violato il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8% situato a 29.632,59 e si sta rapidamente avvicinando a un punto tecnico cruciale: la linea di trend rialzista che collega i minimi di oscillazione di luglio. Questa trendline coincide con l'area del ritracciamento di Fibonacci del 78,6%, posto a 29.524,67. L'RSI (14 periodi) è sceso a 37,6, indicando una prevalenza della pressione ribassista nel breve termine, ma anche un mercato che si sta avvicinando alla zona di ipervenduto. I compratori (bull) dovranno difendere questo supporto dinamico rappresentato dalla trendline principale per evitare una correzione più profonda verso il livello di Fibonacci 100%, situato a 29.387,19. Fonte: xStation5 Cosa sta guidando oggi i future sul Nasdaq (US100)? La pressione ribassista della mattinata riflette le conseguenze della pubblicazione dei risultati trimestrali di TSMC, che non sono riusciti a risollevare un comparto dei semiconduttori già penalizzato da un sentiment negativo (l'indice dei semiconduttori di Philadelphia ha perso il 2% ieri). Questa fase di riposizionamento degli investitori sta accelerando mentre l'escalation del conflitto in Medio Oriente mette in evidenza la fragilità e i vincoli di offerta della catena globale di approvvigionamento del silicio. Risultati record e prospettive di TSMC per il secondo trimestre Utile netto record TSMC ha registrato un utile netto trimestrale record pari a 706,56 miliardi di dollari taiwanesi (NT$), in aumento del 23,4% rispetto al trimestre precedente. Il risultato ha superato ampiamente: le stime LSEG SmartEstimates pari a 632,64 miliardi di NT$ ;

pari a ; il consenso Bloomberg pari a 623,73 miliardi di NT$. Crescita dei ricavi I ricavi del secondo trimestre sono aumentati del 36% su base annua, raggiungendo 1.270 miliardi di NT$ (circa 39,45 miliardi di dollari USA), superando le aspettative del mercato. Record di redditività L'efficienza operativa è rimasta eccezionale: Margine lordo: salito al 67,7% (contro il 67,1% atteso).

salito al (contro il atteso). Margine operativo: raggiunto il 60,3% (contro il 58,6% previsto). Solida guidance per il terzo trimestre Il produttore di chip prevede per il terzo trimestre: Ricavi: tra 44,6 e 45,8 miliardi di dollari , nettamente superiori al consenso di 43,11 miliardi .

tra , nettamente superiori al consenso di . Margine lordo: previsto tra 65% e 67%. Miglioramento delle prospettive annuali A conferma della forte domanda futura, TSMC ha aumentato: il piano di investimenti (capex) per il 2026 a 60–64 miliardi di dollari , rispetto alla precedente previsione di 52–56 miliardi ;

a , rispetto alla precedente previsione di ; la stima di crescita dei ricavi annuali in dollari USA a poco oltre il 40%, rispetto alla precedente previsione di oltre il 30%. Il quadro più ampio sull'intelligenza artificiale Domanda reale di hardware per l'IA In qualità di principale produttore conto terzi per aziende come Nvidia, Apple, AMD e Broadcom, i ricavi record di TSMC rappresentano un indicatore molto affidabile del fatto che gli investimenti nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale stanno continuando a pieno ritmo. Persistente carenza di capacità produttiva Il deficit strutturale nella disponibilità di semiconduttori avanzati non mostra segnali di riduzione. L'amministratore delegato C.C. Wei ha recentemente avvertito che TSMC non sarà in grado di costruire capacità produttiva sufficiente a soddisfare la domanda dei clienti americani ancora per diversi anni, nonostante l'espansione della produzione negli Stati Uniti (compreso l'investimento stimato di circa 265 miliardi di dollari nel campus in Arizona). Questa scarsità di offerta è confermata anche dal colosso delle memorie SK Hynix, che prevede che la carenza di memorie ad alta larghezza di banda (HBM – High Bandwidth Memory) continuerà oltre il 2030. Timori su eccesso di investimenti e valutazioni Nonostante fondamentali eccezionali, la reazione negativa immediata del Nasdaq evidenzia uno scetticismo crescente da parte degli investitori. Con grandi operatori cloud (hyperscaler) come Meta e concorrenti pronti a investire oltre 725 miliardi di dollari quest'anno nelle infrastrutture per l'IA, il mercato sta iniziando a chiedersi se queste aziende stiano costruendo una capacità produttiva eccessiva rispetto ai ricavi futuri effettivamente realizzabili. Poiché una parte significativa di questi investimenti è finanziata attraverso un crescente ricorso al debito societario, i titoli tecnologici rimangono particolarmente sensibili alla cosiddetta stanchezza delle valutazioni. Escalation geopolitica nel Golfo Persico Aumento della tensione militare L'attacco missilistico statunitense contro la superpetroliera Belma e i successivi attacchi aerei tra Stati Uniti e Iran hanno di fatto bloccato lo strategico Stretto di Hormuz, rallentando il traffico globale delle petroliere e provocando un forte aumento dei prezzi del greggio. Rotazione verso asset difensivi (risk-off) Questo grave shock energetico e l'aumento del rischio geopolitico stanno provocando una rapida rotazione dei capitali sui mercati. Gli investitori stanno riducendo l'esposizione agli asset tecnologici ad alto beta, come i future sul Nasdaq, spostandosi verso settori più difensivi. I future sul Dow Jones, caratterizzato da una maggiore presenza di titoli value e meno esposti alla crescita tecnologica, risultano infatti pressoché invariati e stanno mostrando la migliore tenuta tra i principali indici statunitensi.

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