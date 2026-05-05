Grafico del giorno 📈Il petrolio raggiungerà i 150 dollari? Enverus avverte (05.05.2026)

I future sul petrolio Brent (OIL) stanno leggermente scendendo dopo l’impennata di lunedì, quando gli investitori hanno reagito con panico alla rinnovata escalation tra Stati Uniti e Iran. Il Segretario alla Difesa USA, Pete Hegseth, terrà oggi una conferenza stampa, che i mercati seguiranno per eventuali segnali di ulteriore escalation—i future potrebbero quindi rimanere volatili. Il Brent è sceso intorno ai 113 dollari al barile dopo essere salito di quasi il 6% lunedì. Centinaia di navi si stanno concentrando nei pressi di Dubai, mentre alcune evitano lo Stretto di Hormuz in risposta agli sforzi dell’Iran di espandere la propria zona di controllo.

Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del parlamento iraniano e capo negoziatore nei colloqui con gli Stati Uniti, ha avvertito che l’Iran “non ha ancora nemmeno iniziato” nel confronto sullo Stretto di Hormuz. “Sappiamo bene che il mantenimento dello status quo è intollerabile per l’America; mentre noi non abbiamo ancora nemmeno iniziato”, ha scritto su X. La Corea del Sud sta valutando di unirsi a una coalizione per garantire la libertà di navigazione nello Stretto, mentre l’Iran non ha né confermato né smentito ufficialmente attacchi al polo petrolifero di Fujairah.

Fatti chiave

Il petrolio ha mantenuto gran parte dei forti guadagni dopo l’escalation delle tensioni in Medio Oriente, dove Stati Uniti e Iran si sono scambiati attacchi vicino allo Stretto di Hormuz, con il WTI intorno ai 105 dollari al barile dopo un rialzo superiore al 4%.

Lunedì 4 maggio, le forze militari USA hanno respinto attacchi iraniani mentre scortavano due navi battenti bandiera americana attraverso il passaggio strategico, secondo il Comando Centrale USA, mentre un terminal petrolifero a Fujairah (EAU) è stato colpito, aumentando i timori per la sicurezza delle infrastrutture energetiche nella regione.

Gli Stati Uniti hanno tentato di aprire un corridoio nello Stretto di Hormuz per le navi bloccate dal conflitto, ma queste azioni hanno compromesso la tenuta del cessate il fuoco di quattro settimane tra Washington e Teheran. Secondo Eurasia Group, senza un accordo tra USA e Iran, lo Stretto è destinato a rimanere chiuso, implicando una pressione rialzista continua sui prezzi del petrolio.

L’amministratore delegato di Chevron, Mike Wirth, ha dichiarato all’amministrazione Trump che le forniture globali di petrolio si stanno “restringendo” a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz. Il greggio statunitense è salito di oltre l’80% quest’anno, poiché il conflitto ha sottratto milioni di barili dal mercato.

Lo Stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso alla maggior parte delle navi, con alcuni giacimenti regionali inattivi. La rotta è soggetta a un doppio blocco: l’Iran tenta di fermare il transito, mentre gli Stati Uniti bloccano le navi dirette verso o provenienti dall’Iran.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che i colloqui con Washington stanno “progredendo”, ma ha avvertito Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti di non essere trascinati nuovamente nel conflitto. Ha inoltre aggiunto che gli eventi nello Stretto dimostrano che “non esiste una soluzione militare a una crisi politica”. Donald Trump ha recentemente affermato che la guerra, iniziata a fine febbraio, potrebbe durare ancora due o tre settimane, aggiungendo che “il tempo non è un fattore decisivo” per raggiungere un accordo.

Carl Larry di Enverus ha affermato che il petrolio probabilmente continuerà a “salire gradualmente”, poiché l’escalation resta lo scenario base e le prospettive di pace si stanno indebolendo. Ha osservato che le conseguenze di un’ulteriore escalation sono difficili da prevedere, ma “non saranno positive”.

L’aumento dei costi energetici sta alimentando preoccupazioni per l’inflazione e per un rallentamento della crescita economica. Gli investitori stanno sempre più coprendosi dal rischio di uno scenario in cui la Federal Reserve potrebbe dover cambiare rotta e aumentare i tassi di interesse per contenere le pressioni sui prezzi.

Brent crude OIL (grafico D1)

Il petrolio sta gradualmente seguendo un trend rialzista e, se l’impulso di fine febbraio—che ha raggiunto il picco a inizio aprile—dovesse ripetersi in una struttura 1:1, non si può escludere un movimento verso i 150 dollari al barile. D’altra parte, l’area 113–118 dollari rappresenta una zona in cui potrebbero intensificarsi le prese di profitto, trattandosi di massimi pluriennali che aumentano il rischio di volatilità in entrambe le direzioni. Un supporto chiave di momentum è rappresentato dalla media mobile esponenziale a 50 giorni, attualmente in area psicologica dei 100 dollari. Se le tensioni nello Stretto di Hormuz dovessero aumentare—con possibili ripercussioni anche su Bab el-Mandeb, sull’oleodotto East-West e sulle infrastrutture del Mar Rosso—uno scenario con petrolio a 150 dollari potrebbe diventare realistico già quest’anno. Al momento, nonostante il Brent a 113 dollari, secondo l’analisi di Morgan Stanley non si osserva ancora una distruzione della domanda globale di petrolio.