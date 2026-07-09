Grafico del giorno 🚩 Il petrolio scende dagli 80 dollari nonostante le tensioni tra USA e Iran. Cosa aspettarsi ora?

Il petrolio Brent (OIL) è salito sulla scia dell'ultima escalation in Medio Oriente, ma nonostante gli attacchi contro infrastrutture militari iraniane e la risposta di Teheran contro basi statunitensi nella regione, il mercato petrolifero è rimasto relativamente calmo. Il contratto è rimbalzato di oltre il 10% dai minimi recenti, ma il rialzo si è arrestato quasi esattamente in corrispondenza del ritracciamento di Fibonacci del 23,6% del ribasso registrato a maggio di quest'anno, in area 80,7 dollari al barile. Dal punto di vista tecnico, questo livello potrebbe favorire una nuova fase ribassista, con l'area 73–75 dollari che emerge come prossima zona di supporto chiave. Al contrario, una rottura decisa verso l'alto aumenterebbe la probabilità di un movimento verso l'area 84–87 dollari al barile, dove convergono la media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA200) e il ritracciamento di Fibonacci del 38,2%. OIL (grafico giornaliero) Fonte: xStation 5 Il grafico sottostante mostra la struttura a termine dei futures sul petrolio Brent, in particolare lo spread tra il contratto futures con scadenza più vicina (C01) e un contratto con scadenza molto più lontana (C013). Lo spread attuale, pari a circa 4,5 dollari al barile, suggerisce che, nonostante il forte calo rispetto ai massimi annuali, il mercato continui a prezzare una significativa tensione dell'offerta nel breve periodo. La linea rossa rappresenta la differenza di prezzo tra il contratto futures a breve termine e quello con scadenza più lontana. Lo spread attuale si attesta intorno a 4,49 dollari al barile. Uno spread positivo indica che il contratto con scadenza ravvicinata viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al contratto differito, segnalando una struttura di mercato in backwardation. Questa configurazione riflette generalmente una disponibilità fisica limitata di petrolio oppure una domanda molto forte nel breve termine. Più ampio è lo spread, maggiore è il premio che gli operatori sono disposti a pagare per ottenere una consegna immediata. Questo spiega i forti picchi osservati dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022 e nuovamente durante l'escalation delle tensioni geopolitiche legate all'Iran nel 2026. Quando lo spread scende verso lo zero o diventa negativo, il mercato passa invece in contango, ovvero i contratti con scadenza più lontana vengono negoziati a prezzi superiori rispetto al contratto front-month. Questa struttura segnala generalmente condizioni di offerta più abbondante, scorte elevate o aspettative di una domanda più debole. Attualmente non è questo lo scenario prevalente. Fonte: Bloomberg Finance L.P. Il grafico confronta la performance del petrolio Brent durante i principali eventi geopolitici, mostrando i rendimenti da 50 giorni prima a 200 giorni dopo ciascun evento. Mentre alcuni conflitti, come la Guerra del Golfo e l'invasione russa dell'Ucraina, hanno provocato rialzi prolungati del petrolio, molti altri episodi hanno generato soltanto aumenti temporanei dei prezzi, successivamente rientrati. L'attuale conflitto tra Israele e Iran ha finora prodotto un incremento moderato rispetto ai precedenti shock geopolitici di grande rilevanza. In media, gli eventi geopolitici hanno generato solo guadagni di lungo periodo limitati per il petrolio, come evidenziato dal rendimento medio relativamente piatto. Questo suggerisce che, salvo il verificarsi di interruzioni dell'offerta prolungate, il solo rischio geopolitico spesso non è sufficiente a sostenere un mercato rialzista duraturo del greggio. Fonte: Bloomberg Finance L.P., Team di ricerca di XTB

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