Grafico del giorno: JP225 (27.10.2025)

L’indice giapponese Nikkei 225 ha superato per la prima volta nella storia la soglia dei 50.000 punti lunedì, chiudendo in rialzo del 2,46% a 50.512 punti. Il rally riflette l’ottimismo per l’allentamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e il forte appetito per il rischio a livello globale, dopo i record registrati a Wall Street. Il sentiment degli investitori in Giappone è stato ulteriormente sostenuto dalle aspettative che la Bank of Japan manterrà la sua politica monetaria ultra-accomodante nella riunione di questa settimana, nonché dal sostegno politico alle riforme pro-crescita della premier Sanae Takaichi. Le misure fiscali espansive previste dal suo governo sono state paragonate all’“Abenomics”, alimentando la speranza di uscire da decenni di deflazione. Lo yen oggi si mantiene insolitamente forte, guadagnando circa lo 0,10–0,20% rispetto alle altre valute del G10, mentre il cambio USD/JPY scende dello 0,17% a 152,820. L’appetito per il rischio nella regione Asia-Pacifico è stato inoltre sostenuto dalla notizia che gli Stati Uniti hanno abbandonato i piani di imporre dazi del 100% sulle importazioni cinesi. Gli investitori si aspettano che la premier Takaichi incontri l’ex presidente Trump durante la sua visita in Giappone prevista per la fine della settimana. Su base mensile, l’indice JP225 ha registrato il miglior mese dall’inizio della raccolta dei dati nel 2010, con un rialzo del 12,8% in un solo mese (ottobre). Su base annua, il 2025 segna il secondo anno con i maggiori rialzi degli ultimi 15 anni, anche se va sottolineato che il rally ha accelerato solo a metà anno. JP225 (intervallo D1)

Il superamento della storica soglia dei 50.000 punti — più di trent’anni dopo il picco della bolla del 1989 — segnala una graduale ripresa della fiducia degli investitori nell’economia giapponese. I futures sul Nikkei 225 (JP225) negoziati sulla piattaforma XTB avevano già superato i 50.000 punti verso la fine della scorsa settimana, dopo la chiusura della sessione cash in Giappone.

