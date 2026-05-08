Grafico del giorno: l'argento non molla 📈 I capitali tornano sul mercato 🔍

L’ARGENTO continua il suo rimbalzo (+2,1%), recuperando dalla correzione della tarda sessione di ieri e tornando a testare la resistenza psicologica degli 80 dollari l’oncia. I metalli preziosi mantengono il loro trend rialzista nonostante l’incidente militare nello Stretto di Hormuz, poiché la ripresa della domanda speculativa sostiene il rimbalzo in corso. Il contratto sull’ARGENTO ha recuperato circa la metà del “dip” registrato alla chiusura di ieri. Il superamento di tre importanti Medie Mobili Esponenziali (EMA10, EMA30 ed EMA100) fornisce un chiaro segnale di momentum rialzista. Tuttavia, a meno che il prezzo non riesca a superare stabilmente gli 80 dollari, resta più probabile una fase di consolidamento attorno a queste medie piuttosto che un breakout sostenuto. Fonte: xStation5 Cosa sta guidando oggi il rialzo dell’ARGENTO? Debolezza del dollaro: il mercato sta prezzando una de-escalation. Il Dollar Index (USDIDX) sta testando da diverse sessioni un supporto chiave nell’area 97,50–97,80 (circa i minimi degli ultimi due mesi). Il ritorno ai livelli precedenti al conflitto con l’Iran suggerisce che il mercato stia rapidamente incorporando uno scenario di pace, eliminando il premio per il rischio geopolitico. Inoltre, i rendimenti dei Treasury USA a 10 anni restano circa 10 punti base sotto i massimi di aprile, aumentando l’attrattiva relativa degli asset privi di rendimento come i metalli preziosi. Apatia geopolitica: lo Stretto di Hormuz viene ignorato. Nonostante uno scontro a fuoco che ha coinvolto cacciatorpediniere statunitensi, l’argento ha rapidamente ripreso il suo rally. Il ritorno alle tendenze precedenti all’incidente (dollaro più debole, petrolio in calo, rendimenti stabili) dimostra che gli investitori considerano le tensioni regionali un “rumore” temporaneo, preferendo concentrarsi sull’ottimismo legato alla proposta di accordo di pace in un’unica pagina. Accumulo sull’argento: ritorno del “hot money”. I dati del CME Group confermano che i volumi di trading su futures e opzioni sull’argento stanno recuperando dai minimi mensili, segnalando il ritorno della domanda speculativa. Il ritorno a livelli di attività neutrali, accompagnato dalla tenuta del rimbalzo tecnico, suggerisce che i capitali abbiano smesso di uscire dal mercato e si stiano ora posizionando per un potenziale breakout, considerando i recenti ribassi come opportunità per costruire posizioni long. Volume giornaliero dei derivati ​​sull'argento (blu scuro - future; blu chiaro - opzioni). Fonte: CME Group

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