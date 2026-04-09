Grafico del giorno: l'ORO perde tutto il suo slancio tra guerra e incertezza politica 🟡 (09.04.2026)

I contratti sull’oro si sono fermati nonostante il tentativo di ieri di superare il massimo locale vicino ai 4.770 dollari per oncia. La volatilità minima della materia prima — principale motore dei rialzi per tutto il 2025 — indica un sentiment stagnante di fronte al fragile cessate il fuoco in Medio Oriente e all’incertezza riguardo al futuro della politica monetaria statunitense. Dopo la formazione di una candela inverted hammer ieri, l’ORO si è appiattito nell’area 4.720–4.730 dollari. L’RSI rimane neutrale, leggermente sotto 50, evidenziando una chiara mancanza di direzionalità in quello che è stato uno dei mercati più volatili degli ultimi mesi. Le stesse preoccupazioni stanno influenzando i Treasury USA a 10 anni (TNOTE, in blu), che stanno “trattenendo il respiro” in attesa della lettura odierna dell’inflazione PCE. Fonte: xStation5. Cosa sta guidando oggi i prezzi dell’oro? Cessate il fuoco fragile:

Un membro del parlamento iraniano ha accusato oggi gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco in vigore da due settimane. Nella sua dichiarazione, Mohammad Ghalibaf ha sottolineato una profonda sfiducia verso gli USA, citando i continui attacchi israeliani in Libano, droni che violano lo spazio aereo iraniano e il rifiuto di riconoscere il diritto dell’Iran a proseguire l’arricchimento dell’uranio. Mentre Washington prende le distanze dalla questione libanese, queste tensioni stanno portando al proseguimento del blocco dello Stretto di Hormuz. Spettro di rischi e mancanza di direzione nei verbali della Fed:

Sebbene alcuni investitori abbiano definito i verbali FOMC di ieri “superati”, essi spiegano in gran parte la mancanza di consenso sul percorso dei tassi — e quindi sull’attrattività relativa dell’oro rispetto alle obbligazioni con rendimento. Dopo lo shock dei prezzi energetici, il dibattito su possibili rialzi è tornato nella Fed. Tuttavia, questa impostazione hawkish è attenuata dal timore di un improvviso crollo del mercato del lavoro qualora lo shock dell’offerta dovesse persistere. L’aumento della probabilità di stagflazione (prezzi elevati guidati dal petrolio combinati con licenziamenti per ridurre i costi) rappresenta un rischio per entrambi gli obiettivi del mandato della Fed, lasciando la politica monetaria in una situazione estremamente delicata. Indecisione del mercato sullo scenario principale:

Se la prospettiva di rialzi aggressivi dei tassi USA si è raffreddata, è stata sostituita da uno stato di sospensione. Il mercato degli swap prezza attualmente solo una probabilità del 25% di un singolo taglio dei tassi entro la fine del 2026 (a titolo di confronto, Michelle Bowman del FOMC ha recentemente sostenuto tre tagli). In definitiva, le prospettive d’inflazione sono al momento nelle mani del conflitto in Medio Oriente; ulteriori oscillazioni del sentiment renderanno ancora più difficile interpretare mercati come l’ORO o i Treasury decennali.

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