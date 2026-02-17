Grafico del giorno: la coppia GBPUSD crolla mentre l'economia del Regno Unito sembra disperatamente alla ricerca di un taglio dei tassi 🇬🇧 ✂️

La sterlina sta registrando forti perdite contro tutte le valute del G10 (GBPUSD: -0,2%, GBPJPY: -0,7%, EURGBP: +0,25%) a seguito del rapporto sul lavoro nel Regno Unito, che ha evidenziato un progressivo indebolimento del mercato del lavoro. Questo inaspettato aumento della disoccupazione suggerisce che la recente pausa accomodante della Bank of England potrebbe, di fatto, essere già in ritardo rispetto alla curva. Il GBPUSD è crollato al di sotto del livello di supporto chiave a 1,36000 a seguito della pubblicazione dei dati sul lavoro. Gli acquirenti di rimbalzo hanno limitato il calo riportando la coppia al livello di ritracciamento di Fibonacci del 50,0, coincidente con la media mobile esponenziale a 30 giorni (EMA30; viola chiaro), sebbene il prezzo sembri restio a recuperare sopra il suddetto livello chiave. Fonte: xStation5 Disoccupazione in aumento al 5,2%

Dopo essersi mantenuto stabile al 5,1% per due mesi, il tasso di disoccupazione del Regno Unito è salito al 5,2% a dicembre (superando il consensus Bloomberg del 5,1%). Si tratta di un massimo quasi quinquennale, avvicinandosi al picco del 5,3% registrato durante la pandemia. Contestualmente, la crescita media dei salari si è raffreddata dal 4,5% al 4,2%, mentre i dati sulle offerte di lavoro stagnanti confermano un crescente eccesso di offerta nel mercato del lavoro — evidenziando una chiara mancanza di slancio nelle assunzioni mentre persistono i licenziamenti. Particolarmente preoccupanti sono le stime di inizio gennaio sul cambiamento occupazionale su base annua, che indicano una perdita di oltre 134.000 posti di lavoro nell’ultimo anno (-11k m/m), nonostante un contesto di inflazione precedentemente persistente. Il tasso di disoccupazione nel Regno Unito ha raggiunto il livello più alto dall’epoca del COVID. Fonte: XTB Research Prospettive BoE: accelerazione verso il taglio dei tassi

Questi dati hanno accelerato le scommesse su possibili tagli dei tassi da parte della Bank of England (BoE) nei prossimi mesi. Sebbene la recente decisione di mantenere i tassi al 3,75% fosse già percepita come accomodante, vista la stretta votazione 5-4 del MPC, il peggioramento delle prospettive del lavoro probabilmente porterà a rivedere i tempi di eventuali allentamenti. I mercati swap prezzano ora un’82% di probabilità di un taglio a marzo, con due riduzioni totali previste entro la fine del 2026. Tuttavia, ci vorranno probabilmente mesi prima che le imprese sentano i benefici dei tassi più bassi e recuperino la fiducia per riprendere le assunzioni, soprattutto considerando l’impatto di un salario minimo più alto. Inoltre, gli aumenti recenti delle imposte sui salari dovrebbero frenare la fiducia dei consumatori e la spesa, ostacolando l’attività economica necessaria alle aziende per uscire dall’attuale stagnazione. Ciò suggerisce che, senza un allentamento monetario più aggressivo, il Regno Unito rimane a rischio di rimanere in un contesto di bassa crescita, nonostante i marginali guadagni recenti nella produttività del lavoro. Fonte: Bloomberg Finance LP.

