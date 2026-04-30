USDJPY ha superato con decisione il livello psicologico di 160, raggiungendo nuovi massimi plurimensili ed entrando in un’area che fino a poco tempo fa era considerata una sorta di linea rossa informale per le autorità giapponesi. È importante notare che questa rottura non è stata accompagnata da forti interventi verbali da parte del Ministero delle Finanze, circostanza che il mercato interpreta come una crescente tolleranza verso un ulteriore indebolimento dello yen, almeno nel breve periodo.

Questo movimento non avviene in isolamento. Riflette la classica combinazione di due forze macroeconomiche dominanti: un differenziale dei tassi di interesse persistentemente ampio e crescenti pressioni sull’economia reale giapponese, che stanno diventando sempre più difficili da ignorare.

Fonte: xStation5

Cosa sta guidando USD/JPY?

Fed e BoJ con tassi invariati, ma narrative divergenti

Sia la Federal Reserve sia la Bank of Japan hanno lasciato i tassi di interesse invariati, cosa che di per sé non ha sorpreso i mercati. Il focus principale, tuttavia, è stato sulle sfumature della comunicazione, che hanno ulteriormente ampliato la divergenza tra le due economie.

La Fed mantiene un orientamento relativamente hawkish, sottolineando la resilienza dell’economia statunitense e l’assenza di urgenza nel passare a tagli dei tassi. Di conseguenza, il dollaro continua a beneficiare di rendimenti più elevati e della persistente attrattività delle strategie di carry trade.

Dall’altra parte, la BoJ resta cauta, cercando di bilanciare l’uscita da una politica monetaria ultra-espansiva con i rischi di un inasprimento troppo rapido. Tuttavia, sta diventando sempre più evidente che il problema non è più soltanto l’inflazione importata legata alle materie prime, ma anche la debolezza dello yen, che sta amplificando le pressioni sui prezzi interni.

Giappone stretto tra costi e materie prime

I fondamentali economici del Giappone stanno inviando segnali sempre più contrastanti. Le vendite al dettaglio indicano una certa resilienza della domanda dei consumatori, mentre la produzione industriale ha deluso a marzo, anche a causa di interruzioni nelle catene di approvvigionamento e dell’aumento dei costi legati alle tensioni globali sulle materie prime.

Particolarmente rilevante è la situazione nello Stretto di Hormuz, che continua ad aumentare i rischi per i flussi globali di petrolio e gas. Per il Giappone, fortemente dipendente dalle importazioni energetiche, ciò si traduce in costi di produzione più elevati e in un peggioramento della bilancia commerciale.

In questo contesto, le notizie su un possibile ritorno dei sussidi energetici durante l’estate evidenziano il tentativo del governo di attenuare le pressioni sui costi, anche se tali misure appaiono più come strumenti di stabilizzazione di breve termine che come una risposta strutturale alla persistente debolezza dello yen.

160 come livello psicologico e test della pazienza del mercato

Il superamento di quota 160 non è soltanto un movimento tecnico. Rappresenta un vero e proprio test della soglia di tolleranza del Giappone nei confronti della debolezza valutaria. Storicamente, questi livelli sono stati associati a una maggiore sensibilità da parte delle autorità, ma l’assenza di una reazione immediata sta incoraggiando il mercato a spingersi oltre.

In questa fase, l’equilibrio delle forze resta orientato verso i fondamentali. Il persistente ampio differenziale dei tassi tra Stati Uniti e Giappone continua a sostenere i flussi di capitale verso il dollaro, mentre i deboli dati industriali giapponesi e le pressioni legate alle materie prime lasciano alla BoJ poco spazio per inasprire la politica monetaria in modo aggressivo nel breve termine.

Prospettive

L’attuale movimento di USD/JPY assomiglia sempre più a un contesto classico guidato dal carry trade, in cui fondamentali e momentum si rafforzano a vicenda. A meno di un cambiamento significativo nella politica della BoJ o di un intervento più deciso da parte del Ministero delle Finanze, il percorso di minore resistenza resta al rialzo.

La domanda chiave non è più se il livello di 160 verrà superato, ma per quanto tempo il mercato continuerà a testare l’assenza di interventi e dove si trovi realmente la linea rossa definitiva.