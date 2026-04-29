Grafico del giorno: OIL (29.04.2026)

I prezzi del petrolio sono aumentati bruscamente dopo che Donald Trump ha pubblicato un messaggio su Truth Social suggerendo che le tensioni diplomatiche tra Washington e Teheran potrebbero protrarsi ancora per diverso tempo. Il presidente ha dichiarato apertamente che l’Iran “non sa come firmare un accordo non nucleare” e dovrebbe “darsi una regolata”, parole che il mercato ha interpretato come un segnale del fatto che l’amministrazione non intende scendere a compromessi su questioni cruciali legate alla riapertura dello Stretto di Hormuz. Il prezzo dei futures sul Brent è salito a 107,84 dollari al barile.

Quasi il 20% delle forniture globali di petrolio e GNL transita attraverso lo Stretto di Hormuz, e la sua chiusura prolungata ha spinto il mercato globale verso un ritmo senza precedenti di riduzione delle scorte, stimato in 11–12 milioni di barili al giorno. Goldman Sachs avverte che il mercato petrolifero globale potrebbe passare da un surplus di 1,8 milioni di barili al giorno nel 2025 a un deficit di 9,6 milioni di barili al giorno nel secondo trimestre del 2026.

La durezza della retorica di Trump è coerente con quanto riportato dal Wall Street Journal, secondo cui il presidente avrebbe ordinato ai suoi consiglieri di prepararsi a un blocco prolungato e a tempo indefinito dei porti iraniani, respingendo sia l’opzione di riprendere gli attacchi aerei sia quella di ritirarsi dal conflitto. Le richieste diplomatiche dell’Iran includono risarcimenti di guerra, la revoca delle sanzioni e il controllo dello Stretto di Hormuz, rendendo improbabile un accordo nel breve termine.

Gli ultimi dati dell’American Petroleum Institute confermano che la chiusura della rotta sta traducendosi in reali carenze fisiche di offerta: le scorte di greggio statunitensi sono diminuite di 1,79 milioni di barili per la seconda volta consecutiva. Le riserve di benzina si sono ridotte di oltre 8,47 milioni di barili, indicando un marcato irrigidimento strutturale dell’offerta, più che un semplice rialzo speculativo dei prezzi cartacei.

I prezzi del petrolio sono saliti con forza negli ultimi giorni e si avvicinano ai recenti massimi locali. Se la situazione relativa all’Iran non dovesse migliorare, non si può escludere che i prezzi possano teoricamente tornare sopra i 110 dollari al barile.

Fonte: xStation