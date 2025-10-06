Grafico del giorno: OIL.WTI (06.10.2025)

Il petrolio guadagna l’1,90%, attestandosi a 61,85 $ al barile, dopo che l’OPEC+ ha confermato un aumento moderato della produzione per novembre di 137.000 barili al giorno. L’incremento, inferiore alle attese, ha attenuato i timori di un massiccio afflusso di greggio sul mercato.

Sia il Brent sia il WTI stanno oggi registrando rialzi, sebbene entrambi i benchmark restino in calo nella settimana, a seguito delle precedenti speculazioni su un aumento più consistente dell’offerta OPEC+ che aveva spinto i prezzi verso i minimi degli ultimi quattro mesi. L’alleanza — guidata da Arabia Saudita e Russia — ha spiegato che la decisione riflette un contesto economico stabile e scorte basse, aggiungendo che la situazione sarà rivalutata alla prossima riunione del 2 novembre.

Gli analisti, tuttavia, avvertono che il rimbalzo potrebbe essere di breve durata. Segnalano una domanda più debole nel quarto trimestre — dovuta alla manutenzione dei raffinatori, a minori prelievi di prodotti dai dati statunitensi e a un sentiment macroeconomico generalmente più debole — mentre persistono ostacoli dal lato dell’offerta, tra cui l’aumento della produzione in Venezuela, la ripresa delle esportazioni curde e carichi invenduti dal Medio Oriente. Secondo Rystad Energy, i 137.000 barili aggiuntivi al giorno contribuiscono comunque all’eccesso di offerta sul mercato, sebbene vi siano alcuni fattori di supporto derivanti dagli acquisti di riserve cinesi, dalle tensioni geopolitiche e dalle frizioni commerciali.