Grafico del giorno: Oro sotto la soglia psicologica dei 4.000 dollari mentre si intensificano i timori di un rialzo dei tassi 🟡 📉(01.07.2026)

L’oro è sceso nuovamente sotto la soglia psicologica dei 4.000 dollari l’oncia, rimanendo intrappolato sui minimi degli ultimi otto mesi. Il metallo prezioso è sotto forte pressione a causa delle crescenti aspettative di un approccio più aggressivo sui tassi d’interesse negli Stati Uniti. I volumi di scambio restano contenuti a causa di un fitto calendario di dati macroeconomici cruciali previsti per questa settimana, mentre il trend tecnico ribassista non mostra al momento segnali di inversione. La pressione ribassista ha spinto i prezzi dei contratti sull’oro al di sotto della media mobile esponenziale a 300 giorni (EMA300, in nero) per la prima volta da ottobre 2023. Le principali medie mobili confermano una configurazione fortemente ribassista, con le medie di breve periodo posizionate sotto quelle di lungo termine e il prezzo che continua a scambiare al di sotto della EMA10 (gialla). Il contratto continua inoltre a replicare la traiettoria inversa del Dollar Index USA (USDIDX, azzurro, invertito). Attualmente sta testando i livelli di supporto di ottobre 2025, cancellando completamente i guadagni dinamici accumulati tra fine 2025 e inizio 2026. Fonte: xStation5 Cosa sta guidando l’oro oggi? Il dollaro riprende il rally: il Dollar Index USA è tornato in territorio positivo oggi (+0,2%), interrompendo rapidamente una breve correzione di tre sedute. La valuta americana si mantiene vicino ai massimi di 14 mesi, sostenuta dalle crescenti aspettative di una politica monetaria più restrittiva da parte della Federal Reserve nel 2026. Il mercato degli swap prezza ora una probabilità vicina al 70% di un rialzo dei tassi a settembre, penalizzando fortemente gli asset non remunerativi come i metalli preziosi. Rendimenti obbligazionari in aumento: i rendimenti dei Treasury USA a 10 anni sono saliti di 10 punti base nelle ultime 24 ore (dal 4,36% di inizio sessione di ieri al 4,46% attuale), posizionandosi circa 30 punti base sopra i livelli di gennaio. Questo indica che il mercato obbligazionario ha di fatto già prezzato un rialzo dei tassi USA, anche se i tassi ufficiali restano invariati al 3,5%–3,75% da dicembre 2025. Calendario macro fitto e domanda in calo: il rally di breve periodo osservato a inizio settimana — alimentato da una previsione ottimistica di Goldman Sachs — si è esaurito sotto il peso dei prossimi dati macro. Nel corso della giornata è atteso l’intervento di Kevin Warsh al forum BCE di Sintra. Il mercato sarà particolarmente attento a eventuali segnali sulle recenti dichiarazioni hawkish di altri membri del FOMC e sul ritorno dell’inflazione sopra il 4%. Con i dati chiave sul mercato del lavoro USA in arrivo, la domanda speculativa dovrebbe rimanere contenuta fino a nuovi segnali direzionali.

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