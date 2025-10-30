Grafico del giorno - Soybean (30.10.2025)

- I soia sono aumentate prima dell’incontro Trump-Xi a Busan, grazie alle speranze di una svolta e ai primi acquisti statunitensi da parte della Cina dopo molto tempo.
- I soia sono aumentate prima dell’incontro Trump-Xi a Busan, grazie alle speranze di una svolta e ai primi acquisti statunitensi da parte della Cina dopo molto tempo.
- Dopo i colloqui, la mancanza di dettagli da parte della Cina su ulteriori acquisti ha portato a un calo dei prezzi superiore all’1%.
- A livello strutturale, la Cina importa la maggior parte della soia dal Brasile, e i recenti acquisti statunitensi hanno avuto un valore più simbolico che rappresentativo di un vero cambiamento.
I contratti futures sulla soia a Chicago sono scesi di oltre l’1% dopo la conclusione dell’incontro Trump-Xi a Busan, nonostante i precedenti aumenti dinamici dei prezzi, trainati dalle speranze di un accordo commerciale e dalla ripresa degli acquisti cinesi di soia.
In definitiva, la COFCO, azienda statale cinese, ha acquistato tre carichi di soia con consegna a dicembre e gennaio come gesto di buona volontà immediatamente prima dei colloqui, segnando un chiaro segnale di cambiamento dopo un periodo di boicottaggio delle forniture statunitensi.
La Cina non ha acquistato praticamente soia dagli Stati Uniti dall’inizio della guerra commerciale nell’aprile scorso. Va tuttavia notato che la Cina ha significativamente diversificato le proprie fonti di approvvigionamento dall’inizio del conflitto commerciale. L’ordine attuale potrebbe non indicare un cambiamento totale nella direzione degli acquisti, poiché coincide con la normale pausa stagionale nelle forniture dai Paesi sudamericani. Fonte: Bloomberg Finance LP
I prezzi della soia sono in aumento da metà ottobre, e la settimana si è aperta con un gap rialzista, raggiungendo punte vicino a 1.100 centesimi per bushel, il livello più alto negli ultimi 15 mesi. Tuttavia, il prezzo sta reagendo negativamente dopo la dichiarazione della Cina. È utile ricordare che la dichiarazione del 2020 di forti acquisti di soia e altri prodotti agricoli non è mai stata pienamente realizzata. Fino a quando non saranno pubblicati i dettagli dell’accordo, come un calendario completo degli acquisti, gli investitori potrebbero scegliere di realizzare ulteriori profitti. La posizione degli speculatori è anch’essa incerta; immediatamente prima dello shutdown del governo USA, gli investitori speculativi mantenevano una posizione netta short sulla soia.
Va sottolineato che, strutturalmente, la maggior parte delle importazioni cinesi proviene ancora dal Brasile, che nel 2025 ha soddisfatto oltre il 70% della domanda cinese esportando volumi record, effetto della guerra tariffaria e dell’incertezza politica. Gli agricoltori statunitensi hanno subito le conseguenze negative di questa politica, dato che storicamente la stagione di vendita più intensa avveniva in autunno. Alcuni analisti sottolineano che gli acquisti di COFCO hanno una dimensione principalmente politica e non modificano la posizione del Brasile come principale fornitore. Le 180.000 tonnellate di soia acquistate dalla Cina sono considerate più un gesto simbolico che una reale riorientazione commerciale.
Prospettive tecniche
Il prezzo si sta attualmente riprendendo dal livello di 1.070 centesimi per bushel, ma non si può escludere uno scenario in cui il gap creatosi all’inizio della settimana venga chiuso. I supporti chiave si trovano a 1.058 (38,2% del ritracciamento di Fibonacci dell’ultima onda rialzista) e a 1.042 (50,0% del ritracciamento).
