Punti chiave Nikkei fa nuovo massimo storico

Stasera la trimestrale di Nvidia

Mentre il mercato attende la trimestrale di Nvidia di questa sera, il Nikkei registra un nuovo massimo storico ignorando completamente il pattern ribassista della scorsa settimana che avrebbe dato speranza ad un ritracciamento piú che doveroso. Stasera la trimestrale di Nvidia potrebbe essere determinante per il mercato azionario americano, ma solamente all'apertura del cash Usa della giornata di domani. Nikkei, nuovo massimo storico Rendimento a 10 mesi ormai fuori controllo, abbiamo superato di netto il +90%, la dinamica rialzista sembra essere inarrestabile, un rialzo del genere non lo si vedeva dagli anni 70. Il Nikkei per il momento sembra non fermarsi, siamo su nuovi massimi storici mentre la settimana scorsa il mercato avevo dato uno stop alla salita dando la possibilitá al Nikkei di effettuare un sano ritracciamento dopo un rendimento cosí forte, evento al momento non pervenuto. La possibilitá di vedere un ritracciamento ancora c'é ma per il momento non abbiamo alcun segnale tecnico di breve che ci indica una fase di cedimento almeno iniziale, si dovrá attendere l'evoluzione della giornata e magari questa sera la trimestrale di Nvidia.



Grafico Settimanale del Nikkei e suoi nuovi massimi storici - Fonte: XStation Stasera la trimestrale di Nvidia Nvidia, l'ultima delle big a rilasciare la trimestrale, questa sera vedremo come il mercato reagirá ai numeri che verranno rilasciati dal gigante dell'IA. Le big finora hanno mostrato dei numeri da record in fatto di trimestrali, tutte trimestrali ottime e senza criticitá, pertanto potremmo aspettarci lo stesso da Nvidia questa sera, soprattutto alla luce dei suoi risultati trimestrali che hanno di fatto mostrato sempre una crescita molto forte. Il problema delle trimestrali risiede sempre nella reazione del mercato, infatti nelle ultime trimestrali delle big abbiamo visto ottime trimestrali essere seguite da reazioni negative da parte del mercato, situazione che potrebbe tranquillamente ripetersi con Nvidia. Ricordiamo che solitamente la volatilitá attesa sui titoli dopo le trimestrali é del +/- 8% in afterhours. Domani poi ci sará la "sentenza" del mercato a negoziazione continua.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.