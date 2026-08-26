Grafico del giorno 🚩 US100 in attesa dei risultati di Nvidia: i semiconduttori subiranno un colpo o riceveranno nuova linfa?

Il contratto futures sul Nasdaq 100 (US100) sarà attentamente monitorato oggi dai mercati globali in vista della pubblicazione dei risultati di Nvidia (NVDA.US), la più grande società quotata al mondo per capitalizzazione di mercato, attesa dopo la chiusura dei mercati statunitensi. I risultati potrebbero influenzare il sentiment degli investitori nei confronti dei produttori di chip e dei settori legati alle infrastrutture per l’AI. Gli investitori si aspettano una crescita dei ricavi di quasi il 100% su base annua, ma il semplice superamento delle stime di consenso e un aumento della guidance potrebbero non essere sufficienti a migliorare significativamente il sentiment. Per riaccendere il momentum nel settore dei semiconduttori, Nvidia potrebbe dover sorprendere gli investitori con qualcosa di realmente nuovo o fornire maggiori dettagli su sviluppi già emersi sui media internazionali nelle ultime settimane. Uno di questi sviluppi riguarda il presunto aumento del 15% dei prezzi delle infrastrutture server Vera Rubin e Grace Blackwell. Se la società dovesse migliorare le proprie previsioni sui margini mantenendo una guidance solida sulle vendite, il settore dei semiconduttori potrebbe recuperare slancio, sostenendo potenzialmente un ritorno di US100 sopra quota 30.000 punti. Se Nvidia dovesse pubblicare risultati eccellenti ma senza offrire nuovi catalizzatori significativi, la reazione del mercato potrebbe essere contrastata. In uno scenario di sorpresa negativa su uno degli indicatori chiave, non si può escludere una correzione verso area 28.600 punti, corrispondente al ritracciamento di Fibonacci del 38,2% dell’ultimo movimento ribassista. I dati di Wolfe Research indicano che i titoli momentum stanno incontrando difficoltà nel recuperare le principali medie mobili a 50 e 200 giorni, che attualmente agiscono da resistenza.

Questa debolezza aumenta l’importanza dei risultati di Nvidia, che potrebbero determinare la direzione di breve termine di un ampio gruppo di titoli growth e del settore dei semiconduttori, verso i quali si è concentrata una quantità di capitale senza precedenti negli ultimi due anni.

Il Nasdaq 100 è attualmente scambiato a un rapporto P/E medio di circa 23x, rispetto a circa 30x raggiunto al picco della bolla dot-com e a una media degli ultimi 20 anni di circa 20x. Le valutazioni restano quindi elevate, ma finora sono state sostenute da fondamentali solidi, tra cui il boom degli investimenti nell’AI e la rapida crescita degli utili. Grafico US100 (intervallo D1) Negli ultimi 30 giorni, US100 ha guadagnato circa il 4%, ma l’indice ha attraversato anche diverse sedute più deboli e non è riuscito a mantenersi a lungo sopra quota 30.000 punti. I principali livelli di resistenza da monitorare oggi sono 29.500 e 30.000 punti, mentre le aree di supporto più importanti sono 28.600, corrispondente al ritracciamento di Fibonacci del 38,2%, e 28.000 punti. L’indice ha recentemente trovato supporto intorno alla EMA200 e da allora ha mantenuto il proprio trend rialzista di medio periodo, nonostante la perdita di momentum osservata nelle ultime settimane. Fonte: xStation5

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