Grafico del giorno: USD/JPY a un bivio. Il governo interverrà?

USDJPY resta sotto forte pressione, oscillando nella fascia 159,50–159,80, vicino alla barriera psicologica dei 160,00. I movimenti attuali dei prezzi sono guidati da una combinazione di forza del dollaro, timori di un possibile intervento del governo giapponese e fattori macroeconomici e geopolitici. Fonte: xStation5 Cosa influenza i movimenti di USDJPY? Forza del dollaro e tensioni globali

USDJPY è sostenuto dalla forza complessiva del dollaro statunitense. Gli investitori considerano il dollaro un bene rifugio in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente e di incertezza nei mercati delle materie prime. L’elevata domanda di USD limita il potenziale apprezzamento dello yen, soprattutto in un contesto di instabilità globale e maggiore avversione al rischio. Rischio di intervento delle autorità giapponesi

Le autorità giapponesi hanno segnalato sempre più la loro disponibilità a intervenire se USDJPY superasse il livello di 160,00. Lo scopo di un eventuale intervento è proteggere le esportazioni giapponesi e stabilizzare l’economia. Un dollaro forte aumenta i costi delle importazioni e può accentuare le pressioni inflazionistiche in Giappone. Gli interventi servono come strumento per gestire fluttuazioni valutarie eccessive che potrebbero influire negativamente sul saldo commerciale e sulla stabilità dei mercati finanziari. Politica monetaria

La Banca del Giappone continua la sua politica ultra-accomodante, mantenendo tassi di interesse bassi nel lungo termine. Allo stesso tempo, i tassi statunitensi rimangono elevati, ampliando il differenziale dei rendimenti tra USD e JPY e sostenendo ulteriormente la forza del dollaro contro lo yen. Questa divergenza di politica monetaria rende il dollaro più attraente per gli investitori nel breve e medio termine, mantenendo la pressione al rialzo su USDJPY. Prezzi dell’energia e bilancia commerciale del Giappone

Il Giappone dipende fortemente dalle importazioni di petrolio e gas. L’aumento dei prezzi dell’energia incrementa i costi delle importazioni, indebolisce la bilancia commerciale e limita il potenziale di crescita. Prezzi più alti delle materie prime aumentano anche le pressioni inflazionistiche, accrescendo il rischio di instabilità valutaria. In questo contesto, un dollaro forte combinato con prezzi elevati delle materie prime può indebolire ulteriormente lo yen, mantenendo USD/JPY vicino a livelli record. Conclusione

USDJPY rimane sensibile a una combinazione di forza del dollaro, segnali di intervento delle autorità giapponesi e fattori esterni come i prezzi dell’energia e le tensioni geopolitiche. L’impulso rialzista del dollaro e le potenziali azioni del governo giapponese limitano le possibilità di guadagni stabili sopra 160,00.

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