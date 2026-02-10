Guadagni della Coca-Cola: il nuovo CEO resisterà alla pressione?

L’iconico produttore di bevande analcoliche gassate (per lo più) dolci ha pubblicato i risultati del Q4 dell’esercizio 2025, insieme alla guidance sulle vendite per il 2026. I risultati non sono disastrosi; tuttavia, la reazione degli investitori indica chiaramente delusione.

Vista trimestrale:

L’ EPS è sceso a 0,58 USD , ma si è comunque attestato al di sopra delle aspettative di mercato (circa 0,56 USD ).

I ricavi sono diminuiti, questa volta più di quanto previsto dal mercato, a 11,8 miliardi di USD contro attese degli investitori pari a 12 miliardi di USD.

Su base annua, l’EPS è aumentato del 4% e il fatto che il dato abbia superato il consenso degli analisti indica una gestione dei costi eccezionalmente efficace. Anche i ricavi sono cresciuti anno su anno, sebbene solo del 2%.

I volumi di vendita sono aumentati dell’1%, con crescita negli Stati Uniti, in Giappone e in Brasile. La società è inoltre riuscita ad aumentare i prezzi, con un incremento medio annuo del 4%.

Il management ha comunicato una serie di decisioni operative e strategiche rilevanti. Il CEO entrante e attuale COO, Henrique Braun, ha evidenziato pressioni dal lato della domanda, che l’azienda sta affrontando offrendo nuovi formati di confezionamento pensati per i consumatori meno abbienti.

Ciò che probabilmente ha preoccupato maggiormente gli azionisti è la guidance sulle vendite per il 2026. La crescita organica dei ricavi è attesa tra il 4% e il 5%, mentre i profitti sono previsti in aumento del 7–8%. Non si tratta di previsioni di crescita particolarmente dinamiche e il mercato resta incerto su come l’azienda gestirà la pressione strutturale derivante dal cambiamento delle abitudini dei consumatori.

COKE.US (D1)

Fonte: xStation5