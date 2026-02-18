Guadagni di BAE Systems: record dopo record nel settore della difesa

BAE Systems, il fornitore britannico di equipaggiamenti per la difesa, ha pubblicato martedì i propri risultati. Il titolo registra un rialzo di alcuni punti percentuali dopo aver superato nettamente le già elevate aspettative degli azionisti. Le valutazioni hanno nuovamente raggiunto i massimi storici (circa 21 sterline per azione).
L’economia del Regno Unito sembra affrontare crescenti difficoltà; tuttavia, le tensioni geopolitiche in costante aumento stanno mantenendo a pieno regime la produzione dei leader industriali britannici.
Risultati per l’esercizio 2025 secondo gli standard IFRS:
-
I ricavi annuali sono saliti a 28,3 miliardi di sterline, in aumento dell’8% su base annua.
-
L’EPS è cresciuto del 6% su base annua, a 68,8 pence.
-
Il portafoglio ordini è aumentato di 2,7 miliardi di sterline, raggiungendo 63,1 miliardi di sterline.
Secondo la politica contabile della società:
-
Le vendite annuali sono aumentate del 10%, a 30,6 miliardi di sterline.
Durante la conference call, i rappresentanti della società hanno evidenziato soprattutto il forte incremento della spesa per la difesa negli Stati Uniti e nel Regno Unito. L’azienda prevede progressi nei programmi relativi alle piattaforme: Eurofighter, MBDA e CV90.
Ciò sostiene la valutazione della società e consente previsioni ottimistiche. Il management ha fornito una guidance per un free cash flow (FCF) di 1,3 miliardi di dollari entro la fine del 2026. La crescita attesa dei ricavi per il prossimo anno è compresa tra il 7% e il 9%, mentre l’EPS è previsto in aumento tra il 9% e l’11%.
Il dividendo atteso è pari a 36,3 pence per azione, con un incremento del 10%.
Il segmento con la migliore performance è quello delle piattaforme e dei servizi. L’EBIT in questo segmento è aumentato del 30%, a fronte di una crescita del 17% delle vendite.
Il segmento aeronautico è cresciuto del 9%, mentre quello marittimo dell’11%, sebbene quest’ultimo abbia registrato anche un calo del 3% del margine EBIT.
BA.UK (D1)
Fonte: xStation5
Market Wrap: l'Europa torna verde 🇪🇺 📈 L'attività economica finalmente accelera ❓
US OPEN: Moderati cali tra rischi e dati
Michael Burry e Palantir: un noto analista lancia gravi accuse
Trimestre positivo per Analog Devices e prospettive record
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.