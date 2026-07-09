I capitali tornano nel settore tech; ASML sale del 2,5% 🚀

La sessione europea è iniziata con un ritorno del sentiment “risk-on” (maggiore propensione al rischio), nonostante l’ulteriore escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. I future sull’S&P 500 salgono dello 0,3%, quelli sul Nasdaq 100 dello 0,61%, mentre i future sul Dow Jones avanzano di circa lo 0,15%. Il principale fattore alla guida dei mercati resta la tensione in Medio Oriente: il presidente Trump ha annunciato la fine del cessate il fuoco con l’Iran, dopodiché gli Stati Uniti hanno effettuato nuovi attacchi aerei contro obiettivi iraniani in risposta agli attacchi contro petroliere nello Stretto di Hormuz. L’episodio aveva già innescato un’ondata di avversione al rischio nella giornata di mercoledì. Nonostante ciò, giovedì gli indici europei stanno registrando un rimbalzo: lo Stoxx 600 sale dello 0,5%, mentre il francese CAC 40 e il tedesco DAX guadagnano entrambi lo 0,6%. Il FTSE 100 di Londra, invece, perde lo 0,2%, penalizzato dal forte calo di AstraZeneca. Il petrolio WTI, dopo il forte rialzo del 6% registrato mercoledì, rimane su livelli elevati, anche se giovedì mattina ha leggermente corretto al ribasso sulle aspettative di una possibile ripresa dei negoziati. Il greggio viene scambiato vicino ai 77 dollari al barile. Il dollaro statunitense si mantiene sui massimi settimanali: l’indice DXY si muove in area 100,9–101,2 punti, sostenuto dalla domanda di asset rifugio e dalle aspettative di possibili rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve in risposta all’impatto inflazionistico dell’aumento dei prezzi del petrolio. Lo yen giapponese rimane particolarmente sotto pressione, con il cambio dollaro/yen (USD/JPY) che sta testando l’area 162,5–162,7. Sul mercato azionario europeo, i settori tecnologico e dei materiali stanno guidando i rialzi. Le azioni di ASML salgono del 2,6%, Siltronic del 10,5% e Soitec del 4,5%, sostenute ulteriormente dalle indiscrezioni secondo cui le aziende cinesi di intelligenza artificiale potrebbero ottenere accesso ai chip Nvidia H200. Il settore sanitario è invece il peggiore della seduta, con un calo di circa l’1,5%, penalizzato dal forte ribasso di AstraZeneca. Anche i comparti alimentare e telecomunicazioni rimangono sotto pressione. L’indice spagnolo IBEX rimbalza dell’1,1% dopo i ribassi precedenti legati ai commenti di Trump sulla politica della NATO. Fonte: XTB Informazioni sulle società AstraZeneca perde fino al 9–10% , registrando la peggior giornata da marzo 2020, dopo che il farmaco Wainua (sviluppato in collaborazione con il partner Ionis ) non ha raggiunto l’ endpoint primario in uno studio clinico di fase III per il trattamento della ATTR-CM (cardiomiopatia amiloide da transtiretina) . Il risultato solleva dubbi sulla credibilità del management nella progettazione e gestione degli studi clinici.

perde fino al , registrando la peggior giornata da marzo 2020, dopo che il farmaco (sviluppato in collaborazione con il partner ) non ha raggiunto l’ in uno studio clinico di per il trattamento della . Il risultato solleva dubbi sulla credibilità del management nella progettazione e gestione degli studi clinici. Le azioni di Ionis Pharmaceuticals sono crollate del 12,5–13,8% , mentre i concorrenti con terapie già pronte per il mercato contro la ATTR-CM , come Alnylam e BridgeBio , sono saliti rispettivamente dell’ 11–16% , poiché il fallimento di Wainua rafforza la loro posizione competitiva sul mercato.

sono crollate del , mentre i concorrenti con terapie già pronte per il mercato contro la , come e , sono saliti rispettivamente dell’ , poiché il fallimento di Wainua rafforza la loro posizione competitiva sul mercato. Hugo Boss sta invitando i propri azionisti a respingere l’offerta di acquisizione presentata da Frasers Group , sostenendo che il prezzo proposto di 38 euro per azione (un premio di appena il 4,3% ) non rifletta adeguatamente il valore e il potenziale futuro della società.

sta invitando i propri azionisti a respingere l’offerta di acquisizione presentata da , sostenendo che il prezzo proposto di (un premio di appena il ) non rifletta adeguatamente il valore e il potenziale futuro della società. SK hynix ha registrato una domanda superiore all’offerta di oltre sette volte in vista del debutto sul mercato azionario statunitense previsto per venerdì, mentre le azioni della società quotate a Seoul salgono del 5,3% .

ha registrato una domanda superiore all’offerta di oltre in vista del debutto sul mercato azionario statunitense previsto per venerdì, mentre le azioni della società quotate a salgono del . Nordex guadagna il 5% dopo aver annunciato un aumento degli ordini di progetti nel secondo trimestre, saliti a 3.054 MW , sostenuti dalla forte domanda negli Stati Uniti.

guadagna il dopo aver annunciato un aumento degli ordini di progetti nel secondo trimestre, saliti a , sostenuti dalla forte domanda negli Stati Uniti. Computacenter balza dell’ 11,1% grazie a risultati migliori delle attese, supportati dalla crescente domanda di infrastrutture per l’intelligenza artificiale.

balza dell’ grazie a risultati migliori delle attese, supportati dalla crescente domanda di infrastrutture per l’intelligenza artificiale. Novo Nordisk sta lanciando Awiqli, un’insulina iniettabile a somministrazione settimanale, in India, con l’obiettivo di accelerare la propria espansione nel mercato del diabete, che conta oltre 100 milioni di pazienti. Tuttavia, la società continua ad affrontare una forte concorrenza da parte di Eli Lilly e dei produttori locali di farmaci generici.

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