I dati ISM statunitensi offrono maggiori margini per un orientamento accomodante della FED 💡

PMI Servizi ISM USA: dato effettivo 53,6 (previsione 53,7, precedente 54,0) Prezzi pagati ISM Servizi USA: dato effettivo 70,7 (previsione 73,5, precedente 70,7)

Occupazione ISM Servizi USA: dato effettivo 48 (previsione 48,3, precedente 45,2)

Nuovi ordini ISM Servizi USA: dato effettivo 53,5 (previsione 57,3, precedente 60,6) La coppia valutaria EUR/USD registra un lieve rialzo dopo dati della Fed leggermente dovish. Fonte: xStation I dati macroeconomici statunitensi pubblicati questo pomeriggio hanno delineato un quadro misto, ma nel complesso positivo, dello stato dell’economia USA. Le vendite di nuove abitazioni a marzo hanno sorpreso nettamente al rialzo, raggiungendo 682.000 unità contro una stima di 652.000, segnando un aumento del 7,4% su base mensile dopo il forte calo del 17,6% registrato a febbraio. Questo solido rimbalzo suggerisce che il mercato immobiliare mostra una certa resilienza nonostante i tassi di interesse ancora elevati. Nel frattempo, l’indice ISM del settore servizi ad aprile si è attestato a 53,6 punti, leggermente al di sotto dei 54,0 punti di marzo e della stima di consenso di 53,7, ma comunque ben al di sopra della soglia dei 50 punti che separa espansione e contrazione. La componente dei nuovi ordini potrebbe rappresentare un elemento di preoccupazione, essendo scesa a 53,5 punti rispetto alle attese di 57,3, segnalando un possibile rallentamento della domanda nei prossimi mesi. I dati JOLTS di marzo hanno mostrato 6,866 milioni di posti di lavoro vacanti, leggermente sopra le stime (6,835 milioni), indicando un mercato del lavoro ancora solido, sebbene in graduale raffreddamento.

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