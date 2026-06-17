I prezzi del petrolio si consolidano in previsione dell'apertura dello Stretto di Hormuz

- Spettro dell’accordo USA–Iran e apertura dello Stretto di Hormuz: L’attesa per la firma dell’accordo prevista per venerdì sta spingendo al ribasso i prezzi del petrolio (Brent 78–79 USD, WTI vicino a 75 USD), scontando un’immediata ripresa delle esportazioni iraniane e il rilascio di oltre 100 petroliere attualmente trattenute nel Golfo.
- IEA e Goldman Sachs segnalano eccesso di offerta: L’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) ha ridotto drasticamente le previsioni sulla domanda per quest’anno (calo di 1,1 milioni di barili al giorno) e avverte di un possibile forte surplus nei prossimi anni. Questo ha portato Goldman Sachs a rivedere al ribasso le proprie previsioni sul Brent, a 85 USD per quest’anno e 75 USD per il prossimo.
- Mercato ribassista e segnali tecnici: Il passaggio del mercato mediorientale a una struttura in contango conferma ufficialmente un eccesso di offerta fisica della materia prima, mentre il test da parte del Brent della media mobile a 200 sessioni rafforza tecnicamente la posizione dei venditori.
- Spettro dell’accordo USA–Iran e apertura dello Stretto di Hormuz: L’attesa per la firma dell’accordo prevista per venerdì sta spingendo al ribasso i prezzi del petrolio (Brent 78–79 USD, WTI vicino a 75 USD), scontando un’immediata ripresa delle esportazioni iraniane e il rilascio di oltre 100 petroliere attualmente trattenute nel Golfo.
- IEA e Goldman Sachs segnalano eccesso di offerta: L’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) ha ridotto drasticamente le previsioni sulla domanda per quest’anno (calo di 1,1 milioni di barili al giorno) e avverte di un possibile forte surplus nei prossimi anni. Questo ha portato Goldman Sachs a rivedere al ribasso le proprie previsioni sul Brent, a 85 USD per quest’anno e 75 USD per il prossimo.
- Mercato ribassista e segnali tecnici: Il passaggio del mercato mediorientale a una struttura in contango conferma ufficialmente un eccesso di offerta fisica della materia prima, mentre il test da parte del Brent della media mobile a 200 sessioni rafforza tecnicamente la posizione dei venditori.
I prezzi del petrolio hanno continuato a scendere nelle prime ore del mattino, ma al momento stanno consolidando e risalendo intorno ai 79 dollari al barile per il Brent. Sebbene il mercato sia orientato verso ulteriori ribassi in vista di una possibile pace tra Iran e Stati Uniti, è importante sottolineare che molti aspetti restano ancora irrisolti o non esplicitati.
Vale la pena notare che i dettagli del memorandum in 14 punti sono ancora in fase di definizione e, in larga misura, questo piano rappresenta una sorta di “lista dei desideri”; tuttavia, il mercato sta già scontando in modo aggressivo la prospettiva di un ampio ritorno di offerta sul mercato, che si è tradotto in un calo dei prezzi di quasi il 40% rispetto ai massimi del conflitto.
I contratti sul Brent oscillano nella fascia 78–79 dollari al barile, mentre il WTI statunitense è temporaneamente sceso sotto la soglia psicologica dei 75 dollari, prima di stabilizzarsi intorno ai 75–76 dollari.
Il prezzo del petrolio è attualmente circa l’11% sopra i livelli precedenti al conflitto.
Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB
Cosa influenza i prezzi del petrolio?
Consenso sull’immediata possibilità di esportazione:
Sebbene il contenuto ufficiale dell’accordo non sia stato pubblicato, le informazioni in arrivo indicano che l’Iran potrà vendere immediatamente petrolio e carburanti subito dopo la firma. Inoltre, gli Stati Uniti si sono impegnati a rimuovere i blocchi ai porti e a concedere deroghe alle sanzioni che coprono le esportazioni di petrolio, il settore petrolchimico e i relativi servizi bancari e assicurativi.
Attività delle petroliere:
Gli armatori stanno già preparando l’apertura dello Stretto di Hormuz, spostando le navi vuote verso il Medio Oriente. Gli analisti considerano come scenario base che il traffico attraverso questo snodo logistico fondamentale venga completamente ripristinato in entrambe le direzioni.
Effetto dello sblocco delle scorte:
Si stima che l’apertura dello stretto permetterà a oltre 100 navi cisterna cariche appartenenti ad altri Paesi della regione, rimaste bloccate a causa del conflitto, di lasciare il Golfo Persico. Un afflusso improvviso di petrolio di questo tipo agirebbe sul mercato come un forte rilascio di riserve. Tuttavia, un ritorno completo delle esportazioni ai livelli prebellici richiederà almeno diversi mesi, anche a causa della necessità di bonificare le rotte marittime dalle mine.
Ritorno alla normalità della produzione:
La produzione nella regione potrebbe essere diminuita fino a 14 milioni di barili al giorno. La flessibilità produttiva riguarda soprattutto Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Negli anni ’90, il ritorno alla normalità produttiva richiese circa 12 mesi, mentre nei principali Paesi coinvolti nel conflitto, come Iraq e Kuwait, il recupero fu molto più lento.
Previsioni dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA)
Nel suo ultimo rapporto, l’IEA presenta nuovamente una visione più ribassista (pro-offerta e quindi negativa per i prezzi) del mercato:
Forte impatto sulla domanda:
L’Agenzia ha rivisto significativamente al ribasso le stime sulla domanda di quest’anno. Si prevede che il consumo globale di petrolio si ridurrà fino a 1,1 milioni di barili al giorno (bpd) a causa dei prezzi elevati alla pompa e dei problemi di disponibilità dei prodotti raffinati (in precedenza era prevista una contrazione di 420 mila bpd). Secondo le stime preliminari, la domanda globale è già scesa a circa 100 milioni di barili al giorno.
Prospettiva di forte surplus nel 2027:
Le prime previsioni dettagliate dell’IEA per il 2027 indicano l’arrivo di un ampio eccesso di offerta. Si stima che l’offerta globale aumenterà di circa 8 milioni di bpd, mentre la domanda crescerà solo di 2 milioni di bpd. Anche se si tratta di scenari piuttosto estremi, se si realizzassero anche solo in parte, il mercato del petrolio subirebbe una forte pressione ribassista.
Stato delle riserve globali:
Attualmente le scorte mondiali stanno diminuendo a un ritmo record. Tuttavia, l’atteso surplus verso fine anno dovrebbe fornire al mercato un necessario sollievo e permettere una ricostituzione delle riserve ormai ridotte.
La domanda è scesa a 100 milioni di barili al giorno e molto probabilmente non registrerà una ripresa dinamica nel prossimo futuro.
Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB
Le banche tagliano le previsioni sui prezzi: Goldman Sachs vede stabilizzazione
Le istituzioni finanziarie stanno reagendo immediatamente al cambiamento del paradigma geopolitico. Goldman Sachs ha deciso una chiara revisione al ribasso delle proprie aspettative sui prezzi:
Previsioni per il 2026:
La banca ha ridotto la previsione media del prezzo del Brent per quest’anno a 85 USD al barile (rispetto ai precedenti 90 USD) e quella del WTI a 80 USD al barile (rispetto ai precedenti 85 USD). È importante notare che i prezzi attuali sono inferiori alla media prevista.
Previsioni per il 2027:
Nell’orizzonte del prossimo anno, gli analisti di Goldman Sachs vedono il Brent medio a 75 USD e il WTI a 70 USD al barile. Il livello di 75 USD al barile è attualmente già scontato nella curva dei contratti per maggio 2027.
Normalizzazione più rapida:
Questa revisione deriva dall’ipotesi che, grazie all’apertura dello Stretto di Hormuz, le esportazioni dal Golfo Persico torneranno alla normalità pre-conflitto già entro la fine di luglio (in precedenza si stimava solo la fine di agosto).
Rischio persistente:
La banca precisa tuttavia che l’accordo di venerdì è preliminare. Se i successivi negoziati dettagliati sul programma nucleare iraniano dovessero fallire, Teheran potrebbe nuovamente decidere di bloccare lo stretto.
La curva forward è chiaramente scesa nel breve e medio termine e il livello di 75 USD è già scontato per maggio 2027. D’altro canto, il livello di 70 USD è prezzato per il 2031. In questo momento, la curva forward è molto piatta rispetto al passato.
Fonte: Bloomberg Finance LP
Indicatori di mercato e analisi tecnica
Gli investitori stanno chiaramente “vivendo nel futuro”, scontando la possibilità di un forte eccesso di offerta il prossimo anno e trascurando la possibile pressione fisica sul mercato. D’altra parte, si osserva una situazione molto interessante nei prezzi regionali e dal punto di vista dell’analisi tecnica.
Struttura in contango:
Nel mercato chiave del Medio Oriente (Dubai), gli spread forward si sono spostati in una struttura ribassista in contango, il che segnala direttamente un eccesso di offerta fisica della materia prima sul mercato. Per un momento si è persino osservato un tentativo dello spread del calendario più vicino sul Brent di entrare in un minimo contango.
Segnale tecnico:
La pressione dei venditori è stata rafforzata dal fatto che mercoledì il prezzo del Brent ha testato la media mobile a 200 sessioni per la prima volta da febbraio. La rottura di questo supporto è molto rilevante dal punto di vista dei trend di lungo periodo, ma allo stesso tempo potrebbe indicare una situazione di ipervenduto nel breve termine.
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