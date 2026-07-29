🟡L'oro mette alla prova i 4.000 dollari in vista della decisione della Fed

Ci attende una delle riunioni della Federal Reserve più incerte e interessanti degli ultimi anni. I mercati attribuiscono circa il 36% di probabilità a un rialzo dei tassi nella riunione odierna. Tuttavia, la situazione all'interno del Comitato, insieme al contesto macroeconomico e politico, fa sì che sia la decisione sui tassi sia la successiva conferenza stampa possano innescare movimenti significativi sui mercati finanziari.

Lo scenario più probabile, in linea con il consenso degli analisti, resta quello di una Fed che lascia invariati i tassi d'interesse. Tuttavia, il tono adottato durante la conferenza stampa potrebbe influenzare in modo significativo il dollaro statunitense, i rendimenti obbligazionari e, di conseguenza, l'andamento dell'oro e degli indici azionari USA.

Punti chiave da considerare

La probabilità che la Fed intervenga oggi è relativamente contenuta (poco superiore a un terzo), ma resta comunque elevata rispetto agli standard storici. Questo riflette soprattutto la mancanza di indicazioni chiare da parte dei membri della banca centrale, in particolare del presidente Kevin Warsh .

. Kevin Warsh continua a mantenere un approccio molto prudente nella comunicazione, evitando dichiarazioni esplicite e preferendo attendere le revisioni dei dati macroeconomici autunnali e i rapporti dei gruppi di lavoro della Fed. Tali informazioni dovrebbero essere disponibili solo verso la fine dell'anno, periodo in cui il mercato prevede con certezza almeno un rialzo dei tassi (e forse quasi due).

Il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e il calendario politico statunitense, con le elezioni di metà mandato ( midterm elections ), suggeriscono che un eventuale rialzo potrebbe essere rinviato a una fase successiva.

), suggeriscono che un eventuale rialzo potrebbe essere rinviato a una fase successiva. Il principale rischio, il cosiddetto "cigno nero", rimane una possibile nuova accelerazione dell'inflazione legata alle materie prime. Il petrolio ha recentemente toccato per un breve periodo i 100 dollari al barile, mentre il prezzo della benzina negli Stati Uniti è salito sopra i 4 dollari al gallone. Nonostante il recente rallentamento dell'inflazione al 3,5%, le pressioni sui prezzi potrebbero tornare a intensificarsi.

Aspettative del mercato e consenso degli analisti

Analizzando la curva attesa dei tassi d'interesse, ricavata dai contratti futures, emerge un netto aumento delle aspettative di una politica monetaria più restrittiva nell'ultimo mese.

Se quattro settimane fa il mercato attribuiva una probabilità quasi nulla a un intervento della Fed a luglio, oggi, principalmente a causa dell'aumento dei prezzi del petrolio, la probabilità di un rialzo è salita al 36%.

Le aspettative sul medio-lungo termine sono ancora più significative:

per settembre 2026 , il mercato sconta pienamente almeno un rialzo dei tassi (+1,05);

, il mercato sconta pienamente (+1,05); per dicembre 2026 , le aspettative si avvicinano a due rialzi (+1,74);

, le aspettative si avvicinano a (+1,74); per aprile 2027, vengono prezzati più di due rialzi completi (+2,18).

Questo andamento evidenzia il crescente timore degli investitori che possa verificarsi una seconda ondata di inflazione, costringendo la Federal Reserve a mantenere una politica monetaria restrittiva più a lungo del previsto.

Curva attesa dei tassi nelle prossime riunioni della Fed.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Dal punto di vista del consenso economico, la Federal Reserve dovrebbe decidere di mantenere invariati i tassi d'interesse.

Tuttavia, tra gli oltre 100 partecipanti al sondaggio di Bloomberg, due prevedono un rialzo dei tassi già nella riunione odierna.

All'interno dello stesso FOMC potrebbero emergere due voti decisamente restrittivi (hawkish), provenienti soprattutto da membri che non sono votanti permanenti del Comitato, come Beth Hammack (Federal Reserve di Cleveland) e Lorie Logan (Federal Reserve di Dallas).

Sebbene il dot plot pubblicato dalla Fed indichi la possibilità di almeno un rialzo dei tassi nel corso dell'anno, allo stesso tempo circa la metà dei membri del FOMC ritiene che i tassi possano rimanere invariati o addirittura essere ridotti.

Lo stesso Kevin Warsh, inoltre, ha più volte affermato che il dot plot non rappresenta uno strumento particolarmente efficace per comunicare al mercato l'orientamento della politica monetaria.

Le aspettative del mercato sul tasso della Fed a fine anno.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

2. L'enigma Warsh: retorica restrittiva, azioni accomodanti

La più grande incognita della riunione odierna è l'atteggiamento del nuovo presidente della Fed, Kevin Warsh. Da quando ha assunto l'incarico, Warsh ha ridotto in modo significativo la comunicazione con i mercati, sostenendo che le conferenze stampa abbiano senso solo quando la banca centrale deve annunciare decisioni importanti o cambiamenti strutturali. Pur ribadendo frequentemente la necessità di una "vera lotta contro l'inflazione", nei fatti ha adottato un approccio molto prudente. Questo alimenta le preoccupazioni di una parte degli investitori, secondo cui la Fed starebbe semplicemente "restando a guardare".

Warsh ha scelto un approccio metodico, quasi manageriale. Ha istituito cinque gruppi di lavoro incaricati di analizzare le dinamiche dell'inflazione, i cui rapporti finali sono attesi soltanto alla fine dell'anno. Inoltre, il nuovo presidente della Fed sembra voler attendere anche la revisione annuale dei dati sull'inflazione core PCE, prevista per settembre.

Nel corso della sua audizione al Congresso, Warsh ha sostenuto che gli impulsi di domanda generati dal boom dell'intelligenza artificiale (AI) possano inizialmente alimentare l'inflazione, ma che nel medio-lungo periodo i guadagni di produttività derivanti dall'AI avranno invece un effetto disinflazionistico.

Anche la conferenza stampa di oggi rappresenta un elemento da osservare con attenzione. Alcuni investitori ritengono che possa anticipare un rialzo dei tassi inatteso, come dimostrazione della determinazione della Fed nella lotta all'inflazione. Tuttavia, appare più probabile che Warsh presenti un nuovo quadro per la comunicazione istituzionale della banca centrale, riveda il modo in cui vengono comunicate le prospettive economiche ai mercati oppure condivida alcune indicazioni preliminari provenienti dai gruppi di lavoro.

Va inoltre ricordato che questa sarà soltanto la seconda conferenza stampa di Warsh: se non avrà particolari novità da comunicare, potrebbe risultare sensibilmente più breve della precedente.

3. Lo stallo politico: elezioni di metà mandato e trasmissione della politica monetaria

È difficile analizzare le decisioni della Federal Reserve in un anno elettorale senza considerare il contesto politico. Pur mantenendo formalmente la propria indipendenza, la Fed tende a essere particolarmente prudente nell'evitare shock economici in prossimità delle elezioni di metà mandato (midterm elections) che si terranno negli Stati Uniti a novembre.

Le ricerche della stessa Fed mostrano che gli effetti completi di un rialzo dei tassi sull'economia reale richiedono fino a sei mesi per manifestarsi. Nel breve periodo, invece, l'impatto si riflette soprattutto sui mercati finanziari e sul costo del credito, mentre gli effetti sull'inflazione arrivano con un ritardo significativo.

Cosa significa tutto questo per la riunione di luglio?

Un eventuale rialzo dei tassi oggi inizierebbe a produrre un rallentamento significativo dell'economia e del mercato del lavoro proprio tra ottobre e novembre, cioè nel pieno della campagna elettorale. Allo stesso tempo, entro quella data l'inflazione probabilmente non si sarebbe ancora ridotta in misura significativa proprio grazie a tale intervento.

Rischiare un "hard landing" dell'economia a ridosso delle elezioni è uno scenario che nessun presidente della Fed, nemmeno il più restrittivo, desidererebbe affrontare se non strettamente necessario.

4. Il petrolio continua a dettare le regole

Al di là di tutte le altre variabili, l'andamento dell'inflazione continua a dipendere in larga misura dal prezzo del petrolio.

Il recente rialzo del greggio verso quota 100 dollari al barile, insieme all'aumento del prezzo della benzina oltre i 4 dollari al gallone negli Stati Uniti, rappresenta un importante segnale di allarme per le banche centrali.

Negli Stati Uniti, un prezzo della benzina superiore ai 4 dollari al gallone equivale di fatto a una tassa sui consumi per le famiglie e si riflette rapidamente sui costi di trasporto e produzione di quasi tutti i settori dell'economia.

Uno shock di offerta di questo tipo può compromettere nel giro di poche settimane il processo di disinflazione costruito con fatica negli ultimi trimestri, compresa la discesa dell'inflazione core.

Sebbene Kevin Warsh continui a sostenere che la politica monetaria non debba reagire a shock temporanei dal lato dell'offerta, la storia dimostra che un prezzo del petrolio stabilmente vicino ai 100 dollari al barile tende inevitabilmente a riflettersi anche sull'inflazione di fondo.

Se il rialzo del petrolio dovesse protrarsi fino all'autunno, gli argomenti a favore dell'attesa dei rapporti finali dei gruppi di lavoro perderebbero credibilità agli occhi dei mercati.

Se le attuali aspettative del mercato dovessero rivelarsi corrette (con oltre due rialzi dei tassi prezzati entro aprile 2027), la pausa di luglio rappresenterebbe soltanto la calma prima della tempesta e il ciclo di irrigidimento monetario potrebbe accelerare già da settembre o novembre.

Al contrario, una rapida de-escalation della crisi in Medio Oriente e un calo dei prezzi del gas e dei cereali, favorito anche dagli effetti di El Niño, potrebbero riportare l'inflazione su un percorso temporaneo di rallentamento (un'ipotesi che anche Jerome Powell aveva sostenuto nelle fasi iniziali dell'aumento dell'inflazione dopo il 2021).

5. Conclusioni

Tutti gli elementi disponibili suggeriscono che oggi la Fed manterrà invariati i tassi d'interesse, ritenendo che i benefici di un rialzo immediato per rafforzare la credibilità della linea restrittiva di Kevin Warsh siano inferiori ai rischi di frenare inutilmente un mercato del lavoro ancora fragile e di influenzare il delicato periodo elettorale.

L'attenzione degli investitori sarà quindi rivolta soprattutto al tono della conferenza stampa.

Se Warsh continuerà a presentarsi più come un osservatore prudente dei mercati che come un presidente disposto ad agire rapidamente, mentre il petrolio dovesse restare stabilmente nell'area 90-100 dollari al barile, potrebbero aumentare i timori di un errore di politica monetaria da parte della Fed. Nel lungo periodo questo scenario favorirebbe un ulteriore aumento dei rendimenti obbligazionari e un rafforzamento del dollaro statunitense.

6. Come potrebbe reagire l'oro

L'oro sta mostrando debolezza in vista della decisione della Fed, nonostante il cambio EUR/USD rimanga stabile al di sotto della soglia di 1,14.

Il principale fattore alla base del calo odierno delle quotazioni dell'oro è il rimbalzo del prezzo del petrolio, conseguenza dell'escalation delle tensioni in Medio Oriente.

Il metallo prezioso si trova attualmente su un'importante area di supporto tecnico, che potrebbe reggere se Kevin Warsh non dovesse modificare significativamente il tono della comunicazione della Fed.

È difficile aspettarsi un atteggiamento accomodante da parte di Warsh, che finora non ha ancora adottato misure concrete per riportare l'inflazione verso l'obiettivo.

Se invece dovesse comunicare che la Fed è pronta ad aumentare i tassi o almeno a ridurre il proprio bilancio, l'oro potrebbe scendere sotto la soglia dei 4.000 dollari l'oncia.

Qualora il mercato iniziasse a prezzare più di due rialzi dei tassi entro la metà del prossimo anno, il metallo prezioso potrebbe spingersi fino all'area compresa tra 3.700 e 3.800 dollari l'oncia.

L'oro rimane al di sopra dei 4.000 dollari l'oncia, ma allo stesso tempo continua a essere scambiato al di sotto della media mobile a 25 periodi.

Fonte: xStation5