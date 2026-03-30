Punti chiave Oggi Inflazione in Germania. Domani Francia, Italia e Europa

UsdJpy supera i 160, probabile intervento BoJ

Ripresa Azionario?

Settimana dove usciranno dati molto importanti per quanto riguarda l'inflazione del mese di marzo in Europa, oggi la Germania, domani Francia, Italia e Europa. Avremo poi i dati del mercato del lavoro Usa, decisivi per le prossime decisioni di politica monetaria. Inflazione, dato decisivo per i Titoli di Stato Oggi usciranno i primi dati sull'inflazione in Europa. In Germania si attende un'inflazione al 2,6%, livello di fatto alto rispetto all'1,9% del dato di partenza, cosí come per l'Europa domani si attende un 2,8%. In sostanza l'attesa é per un'inflazione in netto rialzo in Europa cosí come abbiamo visto con il primo dato uscito dalla Spagna, con'inflazione al 3%, dato al rialzo rispetto al precedente ma inferiore alle stime che prevedevano un 3,3%. Inflazione che sale molto, ma meno rispetto alle aspettative, stessa dinamica che potremmo aspettarci dati dati sulle inflazione che usciranno tra oggi e domani. Questi dati sono fondamentali per i titoli di Stato, in quanto un'inflazione che sale spingerebbe teoricamente i titoli di Stato a salire, ma nella pratica il mercato obbligazionario vede principalmente i tassi di interesse di riferimento Bce che al momento non verranno probabilmente toccati solamente con un solo dato. UsdJpy, superati i 160. Attesa BOJ Superati i 160 per UsdJpy, il Forex é ad un punto di svolta. Dollaro troppo forte rispetto allo Yen, una condizione non sostenibile a lungo termine per il Giappone che molto probabilmente potrebbe vedere un intervento da parte della BoJ sul mercato valutario. Su UsdJpy siamo arrivati al limite, questa non é una situazione che il mercato in generale puó sopportare, soprattutto considerando il fatto che il Giappone importa molta energia pagata in dollari, pertanto questo yen praticamente nullo é un grandissimo problema per il Giappone che vede la sua valuta schiacciata da un dollaro che di fatto non dovrebbe valere molto. Qualora dovessimo vedere ulteriori allunghi al rialzo per UsdJpy, attendiamoci un possibile intervento BoJ. Ripresa Azionario L'azionario potrebbe tentare di riprendersi questa settimana. Alcune chiusure sono state positive, come ad esempio quella del Nikkei e di indici europei come Ftse Mib, Dax, Stoxx50, Ibex e Cac, tutte chiusure positive che fanno da buona premessa per un rimbalzo. Questo rimbalzo potrebbe influire anche sui titoli di Stato che potrebbero riprendersi tranquillamente dopo le forti vendite viste nelle scorse settimane. Attendiamo ovviamente i dati sull'inflazione e i prossimi dati del mercato del lavoro in Usa che potrebbero essere assolutamente decisivi.

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