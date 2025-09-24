I titoli della difesa guidano i guadagni in Europa 📈Rheinmetall vicino alla zona ATH

Il settore della difesa si sta distinguendo oggi con guadagni diffusi sui principali mercati europei. Le azioni delle società del comparto avanzano in modo consistente e guidano quasi tutte le borse. In Norvegia, le azioni di Kongsberg Gruppen sono in crescita, mentre in Svezia SAAB segna un rialzo di quasi il 4%. In Germania, RENK Group e Hensoldt registrano forti guadagni, con Rheinmetall che sta ritestando i massimi toccati all’inizio dell’anno. Nel Regno Unito, BAE Systems e Rolls-Royce sono in aumento. Intanto, in Italia, Fincantieri sale di oltre il 5% e Leonardo avanza vicino al 3%.

Gli episodi legati ai droni in Europa, uniti ai commenti dell’ex Presidente statunitense Donald Trump — secondo cui l’Ucraina, con il pieno sostegno della NATO, potrebbe riconquistare tutti i territori occupati dalla Russia — e alla prospettiva di un’escalation “ibrida” nell’Europa orientale, suggeriscono che le aziende del settore difesa potrebbero assicurarsi contratti importanti per molti anni a venire. Dopo una correzione di quasi il 30%, le azioni del più grande contractor della difesa tedesco, Rheinmetall, hanno recuperato terreno e si mantengono vicino ai massimi storici, intorno a €2.000 per azione.

Fonte: xStation5