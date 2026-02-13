US OPEN: il mercato cerca una direzione dopo i dati sull'inflazione

L’ultima sessione di una settimana turbolenta si apre a Wall Street in un clima di incertezza. Gli investitori hanno ricevuto oggi importanti dati sull’inflazione, ma al momento non sembrano influenzare le valutazioni. La stagione delle trimestrali è ancora in corso; tuttavia, gli azionisti sembrano attribuire maggiore peso al sentiment piuttosto che ai dati. I principali indici statunitensi limitano i movimenti a meno dello 0,5%. I dati di BlackRock indicano che, nonostante le recenti preoccupazioni sulla qualità e solidità delle aziende che beneficiano della rivoluzione dell’AI, gli afflussi degli investitori retail verso fondi che investono nel settore tecnologico sono ai massimi storici. Donald Trump sottolinea la necessità di negoziati con l’Iran, ma le sue azioni suggeriscono il contrario. Il governo statunitense invierà un’ulteriore portaerei in Medio Oriente insieme a una scorta. Dati macroeconomici Negli Stati Uniti sono stati pubblicati i dati sull’inflazione di gennaio 2026. L’inflazione su base annua si è attestata al 2,4% contro attese del 2,5%. Su base mensile, il dato è stato 0,2% contro attese dello 0,3%.

L’inflazione core è risultata in linea con le aspettative, al 2,5% a/a e 0,3% m/m. US100 (D1) Gli acquirenti non sono riusciti a riconquistare i livelli sopra il 23,6% di Fibonacci, segnalando una domanda debole e una graduale perdita di momentum. Per i venditori, l’obiettivo principale è la resistenza al 61,8% di Fibonacci, la cui rottura potrebbe aprire la strada a una correzione più profonda. Prima che ciò accada, dovrà essere superato il livello del 50% di Fibonacci. Un certo supporto ai prezzi proviene dall’RSI, che è sceso in prossimità dell’area di ipercomprato.

Fonte: xStation5 Company news Arista Networks (ANET.US) : il produttore di componenti elettronici guadagna oltre il 6% dopo risultati solidi. La società ha superato le attese sia in termini di utili che di ricavi. Il management ha dichiarato che, nonostante le pressioni sui costi legate ai componenti di memoria, i margini nei prossimi trimestri non risultano minacciati.

Applied Materials (AMAT.US) : il titolo sale di oltre il 10% dopo aver nettamente superato le aspettative del mercato durante la conference call sui risultati e grazie a previsioni di vendita ottimistiche per i prossimi trimestri.

Pinterest (PINS.US) : le azioni della piattaforma social perdono fino al 20% dopo risultati deludenti. Il Q4 ha mostrato EPS e ricavi leggermente inferiori alle attese, ma è stata soprattutto la guidance prudente sui ricavi futuri a pesare sulle valutazioni.

Alibaba (BABA.US) : l’amministrazione statunitense sta valutando l’inserimento della società nella lista delle entità soggette a restrizioni all’export (1260H); il titolo cede circa il 2% .

Rivian (RIVN.US): il produttore di veicoli elettrici guadagna oltre il 20% dopo aver annunciato le previsioni di vendita per il nuovo modello della società.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.