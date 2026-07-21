Il Bitcoin sale sopra i 66.000 dollari grazie alla ripresa dei flussi degli ETF, ma Glassnode avverte di una maggiore volatilità

Il Bitcoin è salito sopra i 66.000 dollari, mentre i flussi verso gli ETF spot su Bitcoin indicano un graduale ritorno degli acquisti dopo diverse settimane di vendite quasi ininterrotte. Ancora più importante, il prezzo ha superato l'area dei 65.000 dollari ed è tornato sopra la media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA50), migliorando le prospettive tecniche di breve periodo.

È interessante notare come anche il mercato dei metalli preziosi stia registrando un rafforzamento degli acquisti, un possibile segnale di rinnovato interesse verso asset storicamente correlati negativamente al dollaro statunitense e che negli ultimi mesi hanno subito una forte pressione in vendita. Dal punto di vista tecnico, l'area compresa tra 64.000 e 65.000 dollari rappresenta ora il primo importante livello di supporto per Bitcoin, seguita dalla zona dei 57.000 dollari, dove in precedenza sono riemersi gli acquisti.

Cosa osserva Glassnode?

Secondo Glassnode, Bitcoin è entrato in una fase di consolidamento dopo il rimbalzo dai livelli inferiori ai 58.000 dollari. Sebbene il trend rialzista di fondo rimanga intatto, il momentum ha iniziato a rallentare e i volumi di scambio sul mercato spot, relativamente contenuti, suggeriscono che gli investitori siano ancora alla ricerca di conferme più solide sulla sostenibilità del recupero.

Allo stesso tempo, il posizionamento sul mercato dei derivati è diventato meno difensivo. L'open interest su future e opzioni continua ad aumentare, i trader sui future perpetui sono tornati a una posizione net long e la domanda di protezione dal ribasso è diminuita. Tuttavia, Glassnode sottolinea che la leva finanziaria viene ricostruita con cautela, poiché i tassi di finanziamento rimangono relativamente bassi e non indicano ancora un mercato surriscaldato.

Gli analisti della società ritengono inoltre che la pressione in vendita da parte degli investitori istituzionali possa essere in fase di attenuazione. A supporto di questa tesi citano il miglioramento degli afflussi verso gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti e il fatto che molti investitori negli ETF stanno tornando in prossimità del punto di pareggio. Nel complesso, tuttavia, gli afflussi di capitale rimangono prudenti, come evidenziato dalla continua contrazione della capitalizzazione realizzata mensile.

Secondo Glassnode, il principale rischio deriva dal cambiamento nella composizione degli operatori di mercato. Una quota crescente del capitale è ora detenuta da investitori di breve termine, che tendono a reagire in modo più deciso alle oscillazioni dei prezzi e ai cambiamenti del momentum. Questo significa che Bitcoin continua a beneficiare del supporto degli investitori di lungo periodo e di una buona redditività complessiva degli investitori, ma le future fasi rialziste e correttive potrebbero diventare significativamente più volatili.

Glassnode conclude che il mercato rimane fondamentalmente solido, ma sta diventando sempre più sensibile a un indebolimento del momentum e a una possibile ripresa della pressione in vendita. La società osserva inoltre che gli investitori di lungo periodo sono diventati meno aggressivi nella realizzazione delle perdite, anche se non vi è ancora una conferma definitiva che Bitcoin abbia raggiunto un minimo di mercato duraturo.

Prospettive tecniche Bitcoin (grafico D1)

Se dovesse emergere una nuova fase ribassista dalla zona di resistenza compresa tra 66.000 e 70.000 dollari, una terza importante gamba ribassista potrebbe teoricamente estendersi verso i 45.000 dollari.

È interessante notare che sia durante la correzione invernale sia nuovamente ad aprile, Bitcoin aveva temporaneamente recuperato la EMA50 prima di riprendere la discesa. Questo suggerisce che un semplice ritorno sopra la media mobile potrebbe non essere sufficiente a confermare un'inversione di trend duratura.

Fonte: xStation5