Il cacao rimbalza del 3,5%

Il prezzo ha annullato il calo della sessione di ieri nonostante i dati negativi sulla domanda I prezzi del cacao stanno rimbalzando dopo il forte sell-off di ieri, che aveva spinto le quotazioni ai minimi degli ultimi otto mesi. Il calo precedente era stato guidato principalmente da dati molto deboli sulla lavorazione in Europa, seguiti da numeri altrettanto negativi in Asia e Nord America. La lavorazione in Nord America è scesa di quasi 3.000 tonnellate, attestandosi a 101.800 tonnellate, con un calo del 2,8% su base annua. In Asia, la lavorazione ha registrato un forte calo del 16,27% rispetto all’anno precedente, scendendo a 176.600 tonnellate — il livello più basso dal 2017 — e in netta diminuzione rispetto alle 213.000 tonnellate del trimestre precedente. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il rimbalzo attuale dei prezzi sembra essere una reazione tecnica, dato che non sono emerse nuove informazioni di rilievo. Sebbene la situazione dell’offerta stia migliorando, rimane ancora tesa. I recenti ribassi sono stati attribuiti in gran parte alla debolezza della domanda, aggravata dagli aumenti di prezzo eccessivi. Dinamiche delle scorte e contesto storico Sebbene le scorte attuali rimangano significativamente al di sotto della media quinquennale e persino del minimo degli ultimi cinque anni, il ritmo di recupero è stato solido negli ultimi anni. Questa dinamica di ripresa è paragonabile a quella del 2021, quando si registrò un minimo locale alla fine di luglio. Il successivo rimbalzo dei prezzi arrivò fino al 20% e durò fino all’inizio di ottobre. Tuttavia, è importante sottolineare che all’epoca i prezzi oscillavano nella fascia compresa tra 2.200 e 2.800 dollari per tonnellata.

Fonte: Bloomberg Finance LP

Anche lo scorso anno i prezzi hanno iniziato a rimbalzare verso la fine di luglio. Inoltre, sia l’andamento stagionale a cinque anni sia quello di lungo periodo suggeriscono un possibile rimbalzo intorno a metà agosto.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Scenario tecnico e livelli chiave

Il rimbalzo odierno ha visto il prezzo del cacao salire fino al +3,5%. Tuttavia, la chiusura del gap e il successivo ridimensionamento dei guadagni potrebbero indicare che il rialzo odierno sia stato solo una presa di profitto dopo i recenti forti ribassi. I livelli di resistenza chiave per il cacao includono la trendline ribassista e l’area degli 8.000 dollari per tonnellata. Un superamento sostenuto di questi livelli potrebbe segnalare un'inversione di tendenza. Attualmente, però, il trend potrebbe spingere i prezzi ancora più in basso, nella fascia tra 6.700 e 7.000 dollari, da cui il mercato ha già rimbalzato più volte nel 2024. Va inoltre sottolineato che non si osservano ancora segnali positivi dal lato del posizionamento speculativo.

Fonte: xStation5

